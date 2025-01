Algérie: Pays Télécom lance l'offre MOOHTARIF pour les petites entreprises et les professions libérales

Alger — L'entreprise Algérie Télécom (AT) a annoncé le lancement de sa nouvelle offre "MOOHTARIF", conçue pour les petites entreprises et les professions libérales, indique un communiqué d'AT, précisant que cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise de "contribuer à la transition numérique des acteurs économiques".

La qualifiant "d'offre sur mesure pour les TPE et les professions libérales", Algérie Télécom souligne que cette "solution allie services de téléphonie fixe et d'internet haut débit adaptés aux besoins des petites entreprises et des professions libérales."

"Le pack MOOHTARIF est disponible en fonction des technologies desservies dans chaque zone de couverture, à savoir ADSL, VDSL et fibre optique et ce, selon l'éligibilité du souscripteur et des tarifs", précise la même source.

Ainsi, pour les souscripteurs éligibles aux offres Idoom Fibre, le tarif du modem fibre optique est de 14 200 DA, les frais d'installation étant de 6 000 DA, note le communiqué d'AT, relevant cependant que "le modem fibre optique et l'installation sont offerts pour toute souscription d'une durée égale ou supérieure à 3 mois ou plus".

S'agissant des souscripteurs éligibles aux offres Idoom ADSL et VDSL, le modem est à la charge du client et les frais d'installation sont fixés à 2 000 DA, ajoute la même source, relevant que "l'installation est gratuite pour toute souscription d'une durée de 3 mois ou plus".

En outre et afin d'encourager l'adoption du paiement électronique, "Algérie Télécom propose un avantage supplémentaire pour les clients souscrivant à cette offre, à condition de justifier l'adoption du paiement électronique dans le cadre de leur activité professionnelle", ajoute le communiqué, précisant que "pour bénéficier de cet avantage, les clients devront présenter une attestation délivrée par Algérie Poste ou une banque affiliée".

Ces avantages incluent, "pour les clients IDOOM Fibre, le modem fibre optique et l'installation qui sont gratuits, sous réserve de souscrire un mois selon le débit choisi", alors que pour "les clients Idoom ADSL et VDSL, l'installation est gratuite, sous réserve de souscrire un mois selon le débit choisi", note le communiqué.

"Avec le lancement de l'offre MOOHTARIF, Algérie Télécom réaffirme son engagement à accompagner les très petites entreprises et les professions libérales en leur fournissant des solutions de connectivité fiables et performantes adaptées à leurs besoins croissants", conclut le communiqué d'AT.