Tunisie: Kaïs Saïed annonce l'intégration des enseignants suppléants dans les écoles et lycées

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi soir 8 janvier 2025 au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Lors de cette rencontre, il a insisté sur l'importance d'un engagement renforcé de la part de tous les responsables pour répondre aux aspirations légitimes du peuple tunisien. Il a souligné que chaque déplacement dans les différentes régions de la République doit être accompagné de solutions concrètes et urgentes, en attendant une refonte complète des infrastructures publiques essentielles. Ces services, notamment la santé, le transport et l'éducation, représentent des droits humains fondamentaux.

Le président a également mis en avant la nécessité de traiter certains dossiers de manière globale, en rompant définitivement avec les pratiques du passé afin de construire un avenir solide et pérenne. Dans cette optique, il a annoncé la clôture définitive du dossier des enseignants suppléants. Par décret, ces derniers seront intégrés aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées relevant du ministère de l'Éducation. Cette décision marque un pas important en attendant une réforme globale du système éducatif, qui sera menée après l'établissement du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.

Kaïs Saïed a rappelé que le métier d'enseignant est l'un des plus nobles, méritant reconnaissance et considération. Il a également souligné la lourde responsabilité qui incombe aux éducateurs : transmettre un savoir national et former les générations futures. Les élèves et les étudiants d'aujourd'hui seront les porteurs du flambeau de demain, éclairant l'avenir et insufflant un nouveau souffle à la nation.