Tunisie: Le président Saïed - 'Le pays n'oubliera jamais ses martyrs'

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mercredi, au Palais de Carthage, Khaled Sehili, ministre de la Défense nationale.

Selon un communiqué, le chef de l'État a salué les efforts constants des forces armées tunisiennes dans divers domaines, notamment la protection de la patrie.

Lors de cette rencontre, le projet de révision du décret-loi n° 2022-20, relatif à la Fondation « Fidaa » et récemment approuvé par le Parlement, a été abordé. Cette fondation a pour mission de soutenir les victimes des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et les douaniers, ainsi que les ayants droit des martyrs et blessés de la Révolution.

Le président de la République a souligné que cette institution illustre les efforts de l'État, qui n'oubliera jamais ceux ayant versé leur sang pour leur patrie. Ces hommes et femmes, devenus martyrs ou blessés pour défendre la terre, la liberté, la dignité nationale ou le travail, méritent une reconnaissance éternelle.

"Le destin a voulu que cette révision coïncide avec l'anniversaire du martyre de Tala", a déclaré Kaïs Saïed, affirmant que la Tunisie ne pourra jamais oublier ses martyrs. Il a assuré que l'État poursuivra son soutien aux blessés et aux victimes, afin de garantir la liberté, l'indépendance et la souveraineté de la Tunisie et de son peuple.