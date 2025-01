Tunisie: Vers une réforme des visas pour la France - Ce qui pourrait changer

La France et l'Union européenne préparent des réformes majeures pour moderniser le système de délivrance des visas, en réponse aux critiques liées aux procédures actuelles et à leur efficacité. Ces changements, issus notamment d'un rapport remis par Paul Hermelin en 2023, visent à simplifier les démarches, renforcer la sécurité et préserver l'attractivité économique et culturelle.

Un système de rendez-vous automatisé pour contrer les abus

Le rapport établi par Paul Hermelin, président de Capgemini, met en lumière les dysfonctionnements du système actuel de prise de rendez-vous, particulièrement dans les pays à forte demande. De nombreux créneaux sont détournés par des intermédiaires illégaux, qui les revendent à des prix exorbitants.

Pour y remédier, le rapport recommande de remplacer le système actuel par un système d'attribution automatisée des rendez-vous, supprimant ainsi toute intervention humaine ou fraude dans la sélection des créneaux. Cette réforme vise à rendre les démarches plus accessibles aux demandeurs légitimes.

Le rapport Hermelin appelle également à une gestion différenciée des demandes. Il propose de privilégier les talents, les entrepreneurs et les étudiants étrangers, tout en adoptant une approche plus restrictive envers les demandeurs non prioritaires. Ce ciblage est destiné à renforcer l'attractivité de la France pour les profils jugés stratégiques.

Vers une numérisation complète des visas Schengen d'ici 2026

Au niveau européen, la numérisation des visas Schengen est en marche. Un accord provisoire conclu en juin 2023 entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE prévoit une procédure entièrement en ligne. Les rendez-vous au consulat et les vignettes de visa actuelles devraient être remplacés par un visa numérique.

Cette réforme, prévue pour entrer en vigueur d'ici 2026, vise à améliorer la sécurité, réduire les fraudes et simplifier les démarches pour les demandeurs des 27 pays membres de l'espace Schengen.

Il est à noter que depuis 2010, le taux de refus des visas pour la France est passé de 10,7 % à environ 17 % en 2023. Ce durcissement, qui reflète une volonté de mieux contrôler les flux migratoires, a cependant suscité des critiques sur ses effets négatifs pour les demandeurs légitimes.

Ces réformes, si elles sont mises en oeuvre, pourraient transformer la politique de délivrance des visas. En combinant modernisation technologique et priorisation stratégique, elles cherchent à répondre aux enjeux sécuritaires tout en consolidant l'image de la France et de l'Europe comme destinations ouvertes et attractives.