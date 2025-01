Tunisie: Tensions autour du projet de l'entrée nord-sud de Sfax

Une séance consultative s'est tenue hier mercredi au siège du gouvernorat de Sfax pour discuter de la réalisation de la troisième tranche du projet d'entrée nord-sud de la ville.

Le député de la circonscription de Sfax Ville, Saber Esselmi, a exprimé son opinion sur l'ordre des travaux, estimant qu'il aurait été préférable de commencer par cette troisième tranche avant d'entamer les première et deuxième tranches. Il a souligné l'importance technique et stratégique de cette phase, qui traverse des zones emblématiques telles que les plages de Karakenna et du Casino ainsi que la région de Bab Bhar.

Selon Esselmi, "les plans actuels, qui ont récemment suscité de vives discussions au sein de la société civile, notamment à propos d'un éventuel remblaiement de la plage de Karakenna, n'ont pas été soumis à une consultation préalable. Ces projets devraient être en adéquation avec les attentes et ambitions des habitants."

Le député a également insisté sur la nécessité de réconcilier Sfax avec son littoral en améliorant la qualité de vie, en réhabilitant les plages pour accueillir des croisières, et en intégrant concrètement la zone du Casino avec le projet Taparura. Il a même évoqué la possibilité de développer des excursions maritimes à partir de ces zones.

De son côté, l'activiste de la société civile et ancien député Chafik Ayadi a mis en garde les habitants et les représentants locaux contre certains choix techniques. Il a distingué entre les hypothèses avancées par le bureau d'études, qui évoquent l'impossibilité d'ouvrir le bassin maritime de Karakenna sur la mer en raison des coûts élevés et de la présence de la voie ferrée du transport de phosphate, et l'intention du ministère de l'Équipement de construire un pont fixe à cet endroit.

Ayadi a qualifié cette dernière option d'erreur stratégique, affirmant que la construction d'un pont fixe pourrait compromettre le projet de la troisième tranche de l'entrée nord-sud, qu'il considère comme un rêve et une priorité absolue pour les habitants de la région.