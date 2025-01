Ile Maurice: Le métapneumovirus fait rejaillir les craintes

Un simple message publié par un plaisantin sur les réseaux sociaux, évoquant la présence du métapneumovirus humain dans les hôpitaux mauriciens, a suffi à provoquer une hystérie collective. La mention de l'origine chinoise de ce virus respiratoire a intensifié la panique en quelques minutes. Pourtant, les spécialistes de la santé se veulent rassurants : il n'y a aucune raison de s'alarmer, à condition de respecter les gestes barrières.UN simple message publié par un plaisantin sur les réseaux sociaux, évoquant la présence du métapneumovirus humain dans les hôpitaux mauriciens, a suffi à provoquer une hystérie collective. La mention de l'origine chinoise de ce virus respiratoire a intensifié la panique en quelques minutes. Pourtant, les spécialistes de la santé se veulent rassurants : il n'y a aucune raison de s'alarmer, à condition de respecter les gestes barrières.

Un vent de panique souffle à Maurice autour de ce virus, qui rappelle aux internautes la pandémie du virus du Covid-19 qui a fait de nombreuses victimes dans l'île et à travers le monde. Cependant, les autorités sanitaires insistent sur le fait que la situation est différente. Le Dr Ashwamedsing Dinassing, directeur général par intérim des services de santé, précise que ce virus existe depuis 2001. «Le métapneumovirus humain circule dans le monde depuis plusieurs années. Il n'est pas particulièrement virulent et provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe. Il touche principalement les personnes immunodéprimées», explique-t-il.

Le Dr Dinassing souligne également qu'il est inutile de comparer Maurice à des pays comme la Chine ou l'Inde, où le virus est plus actif en raison des conditions hivernales. «Des précautions simples suffisent : porter un masque en cas de symptômes grippaux, se laver régulièrement les mains, maintenir une certaine distance avec les autres. Et surtout, évitez de croire les rumeurs non vérifiées sur les réseaux sociaux.» Il rappelle que le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et qu'aucune alerte n'a été émise jusqu'ici.

Le virologue Shameem Jaumdally partage cette analyse. «Contrairement au Covid-19, ce virus n'est pas nouveau. Depuis deux décennies qu'il circule, une immunité collective s'est déjà développée au sein de la population» , affirme-t-il. Selon lui, le métapneumovirus humain ne représente pas de danger pour les individus en bonne santé. «Ce virus n'est pas dangereux, mais il demeure important de protéger les personnes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.» Le climat mauricien actuel, marqué par une forte chaleur, réduit également les risques de propagation. «Avec la chaleur, les gens passent davantage de temps à l'extérieur, les portes et fenêtres restent ouvertes et la ventilation naturelle diminue le risque de transmission», ajoute Shameem Jaumdally.

Quant aux précautions à adopter, il recommande de tirer parti des leçons apprises durant la pandémie de Covid-19. «Portez un masque si vous avez des symptômes comme la toux ou le rhume et restez chez vous pour éviter de contaminer les autres.» Il comprend que l'origine asiatique du virus, particulièrement la Chine, puisse alimenter une certaine anxiété. «Il est essentiel de ne pas tomber dans le sensationnalisme», prévient-il.

Les chaînes d'information étrangères alertent également sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, montrant des hôpitaux bondés en Chine. Ces images, selon plusieurs sources, datent d'avant Noël, voire de 2022 et ne reflètent pas la situation actuelle.