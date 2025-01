Ile Maurice: En l'absence d'accusation formelle d'ici mars, un vigile sera libéré sous caution

Il avait été arrêté en mars 2023 par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à la suite d'une saisie de 24 kg de drogue dans une maison inhabitée à la route Cimetière, Ste-Croix. Somarkhandan Neeladoo, 39 ans et habitant de Roche-Bois, fait face à trois accusations provisoires de trafic de drogue devant le tribunal de Port-Louis. Il est notamment accusé de possession de 23 844,58 g d'héroïne (d'une valeur de Rs 357 668 700), 868,18 g de haschich (d'une valeur de Rs 4 340 900) et 16,64 g de méthamphétamine (d'une valeur de Rs 249 600). Le vigile, qui habite non loin de cette maison, est soupçonné d'être le storekeeper de cette grosse cargaison de drogue.

Lors de son interrogatoire, Somarkhandan Neeladoo a nié les faits. Son avocat, Me Ridwaan Toorbuth, avait demandé la liberté sous caution, mais la police s'y était opposée, arguant que l'accusé risquait de fuir, de récidiver et/ ou d'interférer avec les témoins. En cour, l'enquêteur de l'ADSU a expliqué que des enregistrements de caméras de surveillance montraient le vigile sortant avec un colis de la maison où la drogue avait été saisie, bien qu'il n'ait pas encore été confronté à ces images. L'enquêteur a aussi indiqué que l'oncle et la tante de Somarkhandan Neeladoo avaient témoigné contre lui. Le domicile où la drogue a été saisie était inoccupé, le propriétaire étant à l'étranger.

Dans son ruling le 30 décembre, la magistrate Zeenat Cassamally a souligné que le vigile était en détention préventive depuis le 28 février 2023, sans indication de date pour un procès formel. Bien qu'il n'ait aucune condamnation pour délit de drogue et qu'il avait un emploi avant son arrestation, les circonstances aggravantes justifient le rejet de sa remise en liberté. Elle a toutefois fixé un ultimatum aux autorités : si aucune accusation formelle n'est portée d'ici mars 2025, Somarkhandan Neeladoo sera libéré sous conditions strictes. Il devra verser deux cautions de Rs 500 000 chacune, signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions et porter un téléphone avec GPS pour la surveillance. Un couvre-feu de 20 heures à six heures lui sera imposé, ainsi que des présentations quotidiennes au poste de police. Il lui sera aussi interdit de communiquer avec toute personne à propos de l'affaire.