Gabon: Les hommages des femmes leaders du Gabon au 39è président américain Jimmy Carter

Les femmes leaders du Gabon ont procédé à la signature du livre d'or de condoléances ce mercredi 08 janvier 2025. Elles ont rendu hommage à l'ancien président des USA et Prix Nobel de la Paix, Jimmy Carter qui s'était éteint à l'âge de 100 ans, le 29 décembre 2024.

Une délégation de femmes de la Plateforme Challenge Démocratie au Féminin, conduite par l'honorable Pepecy Ogouliguende, députée de la transition et présidente de l'ONG Malachie, accompagnée de Ngolet Carina, ainsi que de membres éminents tels que Gwenael Marat Abila, Reine Adiahenot, Kassa, Mpigah Annette, et Micheline Otounga Kounje, s'est rendue à l'Ambassade des États-Unis à Libreville pour présenter ses condoléances suite au décès de l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter.

Cette rencontre a permis de rendre un hommage appuyé à un homme d'État exceptionnel, dont les actions en faveur des droits humains, de la paix, et de la justice sociale ont marqué l'histoire. Jimmy Carter, à travers son engagement au sein du Carter Center, a non seulement oeuvré pour la démocratie et la santé publique mondiale, mais il a également été un fervent défenseur de l'autonomisation des femmes et du développement en Afrique.

Pour la présidente de l'Ong Malachie, Jimmy Carter, "en plus de tous ses exploits en matière de gouvernance, démocratie le président carter est un grand philanthrope à travers sa fondation Carter Center". Son héritage, poursuivra l'Honorable Pepecy Ogouliguende, "est profondément ancré dans les valeurs universelles de solidarité et d'humanité qu'il a portées tout au long de sa vie. Pour les femmes africaines et les organisations engagées pour la démocratie, Jimmy Carter reste un modèle d'inspiration".

"Reposez en paix, Président Carter. Votre lumière continuera de guider nos actions en faveur d'un monde plus juste et plus inclusif" noteront-elles.

MTM/ONGM