Afrique du Nord: L'ambassade du Maroc à Paris rend hommage aux participantes à la 11ème édition du raid solidaire et féminin "Sahraouiya

Paris — L'ambassade du Maroc a offert, mercredi soir à Paris, une réception en l'honneur des participantes à la 11ème édition du raid solidaire et féminin "Sahraouiya", prévue du 01 au 08 février prochain.

Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce défi sportif exclusivement féminin se tient dans le cadre exceptionnel de la baie de Dakhla, reconnue pour sa richesse écologique incomparable. L'édition de cette année réunit une cinquantaine d'équipes venues de diverses régions du Royaume, mais également d'Afrique et d'Europe, avec une forte participation française, représentant quinze équipes.

Dans un mot de bienvenue au début de cet évènement, marqué par la présence d'éminentes personnalités du monde culturel, associatif, politique et sportif marocain et français, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitaïl a souligné que le Raid "Sahraouiya" est devenu un rendez-vous incontournable, "non seulement parce qu'il se déroule dans la magnifique ville de Dakhla", mais aussi parce qu'il porte en lui des valeurs profondes, notamment sur le plan de la solidarité.

Ce challenge multisport, a-t-elle poursuivi, incarne également des valeurs essentielles du vivre ensemble, en tissant des liens des deux côtés de la Méditerranée, entre le Maroc et la France, entre Marocains et Français, quelles que soient leurs croyances ou leurs origines.

C'est également un événement pleinement conscient des enjeux écologiques actuels, a fait observer Mme Sitail. Chaque discipline - qu'il s'agisse du VTT, du trail, du canoë ou du run and bike - incite les participantes à se dépasser, a-t-elle dit, tout en soulignant la nécessité de préserver le cadre naturel exceptionnel de Dakhla.

La diplomate a, en outre, fait remarquer que cette 11ème édition du Raid s'inscrit dans un contexte particulier pour le Maroc marqué par la réforme du Code de la famille, initiée par SM le Roi Mohammed VI.

Cette nouvelle réforme, qui renforce l'égalité entre les femmes et les hommes, illustre un combat pour le progrès des femmes et l'amélioration de leurs conditions au sein de la société marocaine, a-t-elle soutenu.

De son côté, la présidente de l'Association Lagon Dakhla et co-organisatrice du Raid, Laila Ouachi, a indiqué que ce défi sportif est devenu un symbole de solidarité féminine, enrichi par la diversité de ses participantes venant de différents horizons.

Cette édition, a-t-elle précisé, se distingue par une approche qui va au-delà du sport, en proposant également des conférences centrées notamment sur la résilience des femmes. "On y abordera des sujets tels que la capacité des femmes à concilier leur rôle de mère, d'épouse et de professionnelle, tout en mettant en lumière celles qui s'engagent activement pour accompagner des associations et améliorer la vie des autres, qu'il s'agisse d'aider d'autres femmes ou des enfants à avoir un avenir meilleur", a-t-elle fait savoir.

D'après Mme Ouachi, le Raid joue aussi un rôle clé dans la promotion du Sud du Royaume, en mettant en avant des circuits qui permettent de découvrir la beauté et la nature de Dakhla. Ces parcours révèlent non seulement la splendeur du paysage, mais aussi la richesse de la culture Hassanie et les attraits naturels exceptionnels de la région, a-t-elle souligné.

Elle a également indiqué que l'esprit solidaire est omniprésent dans l'épreuve, notant que Sahraouiya a participé notamment à la collecte de fonds pour le lancement du premier Village SOS à Dakhla et le sixième au Maroc.

"La levée de fonds pour cette année permettra de financer la construction d'un centre sportif au sein de ce Village, un lieu qui bénéficiera à tous les enfants de la région", a-t-elle relevé.

Pour sa part, Assmaa Niang, athlète olympique franco-marocaine et future participante à la 11ème édition du Raid, s'est dit ravie d'avoir l'opportunité de prendre part à ce défi sportif 100% féminin qui l'inspire énormément.

"Quand on m'a proposé de rejoindre cette aventure, je n'ai pas hésité une seule seconde. Mon emploi du temps d'athlète olympique ne me permettait pas de participer auparavant, mais aujourd'hui, je suis plus disponible, et c'est avec enthousiasme que je m'engage dans cette nouvelle aventure", a-t-elle confié à la MAP.

Et d'ajouter que ce type de compétition incarne avant tout la solidarité entre femmes, estimant que chaque édition réserve certainement de nouvelles aventures.

Cette manifestation sportive 100% féminine se déroule en binôme du début à la fin pour une aventure partagée. Ce raid, grandeur nature par ses paysages mais à taille humaine pour les cinquante équipes prenant le départ, est itinérant. Celui-ci navigue entre les eaux turquoise de l'océan Atlantique et les dunes de sable doré.

Les participantes s'affrontent sur différentes épreuves (Boot camp, canoë, run & bike, trail, course d'orientation, VTT) réparties sur plusieurs jours