<strong>Addis Abeba, — Une délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture, Girma Amentie, a participé au sommet spécial du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) de l'Union africaine, qui se tient à Kampala, en Ouganda.

Le sommet vise à relever les défis des systèmes agricoles et alimentaires africains, à se concentrer sur la production alimentaire durable et à mettre l'accent sur l'industrialisation et le commerce agricoles comme éléments clés pour parvenir à une sécurité alimentaire et une transformation économique durables.

Dans son discours d'ouverture, Girma Amentie a souligné la nécessité d'efforts collectifs et coordonnés de tous les États membres pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire en Afrique.

Il a souligné les réalisations de l'Éthiopie sous la direction du Premier ministre Dr Abiy Ahmed au cours des six dernières années, passant de la dépendance aux importations de blé à l'autosuffisance et faisant passer la couverture forestière du pays de 17 % à 23 % grâce à l'Initiative de l'empreinte verte, qui a impliqué la plantation de plus de 40 milliards d'arbres.

Le ministre a également noté que l'Éthiopie a aligné son plan de développement national sur le programme de développement de l'Afrique et a atteint l'objectif de croissance de 6 % fixé par le programme africain au cours des cinq dernières années, maintenant ainsi sa position de champion et de modèle de développement africain.