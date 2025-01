Burkina Faso: Production de miel et de fourrage dans le Centre-Ouest - Le projet DINADANË offre du matériel aux producteurs de la Sissili

Le projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagées dans les zones frontalières des régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina avec le Ghana (Projet DINADANË) a remis du matériel de production de miel et de fourrage aux producteurs de la province de la Sissili, à Léo, dans la région du Centre-Ouest, lundi

16 décembre 2024.

Le projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagées dans les zones frontalières des régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud du Burkina avec le Ghana (projet DINADANË) a pour ambition de prévenir les conflits et l'extrémisme violent dans la zone transfrontalière Burkina/Ghana. C'est dans le cadre de ce projet que des équipements pour la production de miel et de fourrage ont été remis à 16 groupements d'apiculture et à 350 jeunes membres des Groupements de gestion forestière (GGF) d'un montant de près de 22 millions FCFA (soit près de 10 millions FCFA pour l'apiculture et 12 millions FCFA pour le fourrage), à Léo, dans la province de la Sissili, dans la région du Centre-Ouest, lundi 16 décembre 2024.

Le chef du projet DINADANË Issaka Barry a d'emblée salué l'appui financier de la « Fondation PATRIP », une organisation à but non lucratif qui canalise des fonds venant de plusieurs bailleurs de fonds vers des projets dans des régions transfrontalières permettant

à « Help-Hilfe zur Selbsthilfe », une Organisation non gouvernementale (ONG) allemande en partenariat avec le consortium « Réseau de communication sur le pastoralisme (RECOPA)-« Fédération NUNUNA » (Burkina)-ONG CLIP (Ghana) », de mettre en oeuvre le projet DINADANË.

DINADANË prend son envol

« Nous sommes contents de voir que le projet est en train de prendre son envol avec l'acquisition de matériels de production de miel et de fourrage pour soutenir les Activités génératrices de revenus (AGR) des différents groupes bénéficiaires », a laissé entendre Issaka Barry. Il a été également reconnaissant à la direction provinciale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques de la Sissili, pour avoir conduit de main de maître les différentes sensibilisations et formations aux techniques de production de fourrage des groupes apprenants. Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia, a aussi loué les actions de l'ONG Help-Hilfe zur Selbsthilfe et du projet DINADANË, à son avis, qui sont les soutiens de l'Etat burkinabè dans la gestion durable des ressources naturelles partagées dans les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud au Burkina, frontalières avec le Ghana.

« Nous sommes à la frontière du Ghana, tant que la question de la gestion des ressources naturelles n'est pas résolue, nous rencontrons des conflits liés à l'exploitation de ces ressources, notamment en termes d'aliments à bétail », a-t-il indiqué. Quant au Président

de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Léo, Kassoum Koalaga, il s'est convaincu que cette dotation va améliorer le rendement des apiculteurs et des éleveurs, en matière de production de miel et de fourrage. Des responsables de groupements qui ont bénéficié des appuis du projet DINADANË n'ont pas dissimulé leur satisfaction.

C'est le cas de la représentante de l'association Jam et Kawra, Aissétou Diallo qui a assuré que les outils reçus vont améliorer le rendement de sa production de fourrage. L'apiculteur de la commune de Boura, Gaoussou Ouédraogo, s'est dit fier d'avoir obtenu un kit

apicole pour la production de miel. La théorie du changement poursuivie par le projet DINADANË, d'un coût de plus d'un milliard 300 millions FCFA, est d'accroître la disponibilité des ressources pastorales et forestières en offrant des opportunités économiques aux ménages et notamment aux jeunes et femmes afin de réduire la pression sur les ressources naturelles.