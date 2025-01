Bénin: Vodun Day au pays - Une célébration de l'identité et des traditions

Le 10 janvier marque une date symbolique au Bénin, celle de la fête des Religions Traditionnelles, communément appelée « Vodun Day ». Chaque année, cette journée célèbre la richesse et la diversité des pratiques spirituelles Vodun, qui constituent un pilier de l’identité culturelle béninoise.

Le pays de Patrice Talon souhaite casser les codes de cette célébration toujours mystifiée par le grand public. A Ouidah, lieu où la célébration de l’événement se fait chaque année, c’est l’immersion totale dans la spiritualité vodun.

Retour sur Ouidah la "Porte du Non-Retour"

Il faut noter que Ouidah est une ville ouest-africaine du sud du Bénin. Elle est connue pour son rôle dans la traite des esclaves de l'Atlantique du XVIIe au XIXe siècle. C’était la Route des Esclaves, un chemin par lequel ces derniers étaient emmenés pour rejoindre les navires, bordée de monuments et conduit à la "Porte du Non-Retour". Les adeptes de cette célébration la visualisent comme un joyau commémoratif sur le front de mer.

Pourquoi le « Vodun Days » ?

Il faut dire que cette journée est une fête nationale et culturelle importante qui honore les pratiques spirituelles traditionnelles, les divinités et les cultures liées au Vodun. C’est une religion profondément enracinée dans l'histoire et l'identité du Bénin.

Selon les médias locaux, l’ensemble de cette célébration vise à promouvoir davantage la culture Vodun, tout en diversifiant l'offre touristique du pays.

Les mêmes sources précisent que lors de ces célébrations, diverses activités sont à l’ordre du jour. On y trouve : les rituels traditionnels et sacrifices offerts aux divinités Vodun. Les danses, chants et cérémonies dans des lieux sacrés, sans oublier les processions colorées. C’est le moment où les participants arborent des tenues symboliques représentant leurs divinités tutélaires.

Un patrimoine vivant reconnu

La célébration du Vodun dépasse le cadre religieux pour devenir un événement touristique et culturel. Reconnu par l’UNESCO comme un patrimoine immatériel, le Vodun attire chaque année des visiteurs du monde entier, curieux de découvrir une facette méconnue mais essentielle de l’Afrique de l’Ouest.

Le Vodun Day s’inscrit également dans une démarche de réhabilitation et de valorisation des cultures africaines. Longtemps stigmatisée pendant la colonisation, cette célébration est désormais vue comme une marque d’identité et de fierté nationale. Le gouvernement béninois, sous l’impulsion de ses dirigeants, a institué cette fête pour affirmer l’importance des traditions ancestrales dans un monde moderne en quête de racines.

Une journée de réflexion et de partage

Si les festivités attirent les foules, le Vodun Day est aussi une occasion de dialoguer entre les différentes communautés religieuses au Bénin, où cohabitent pacifiquement chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles. Cette tolérance illustre la richesse culturelle et la maturité spirituelle du pays. Le Vodun Day, loin d’être une simple célébration, est une manifestation vivante d’une culture millénaire, toujours dynamique et essentielle dans le paysage culturel mondial.