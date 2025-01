Sénégal: Installation du gouvernement scolaire - Le cours Sainte Bernadette s'exerce à la gestion de la cité

Dès leur plus jeune âge, les élèves du cours Sainte Bernadette de Dakar sont préparés pour une gestion future de la nation. Au sein de l'établissement, un gouvernement y est installé et englobe plusieurs secteurs de la vie. Les élus sont tenus de veiller chacun dans son département à rendre le vivre ensemble agréable à travers une bonne hygiène de vie, une bonne santé, une éducation pour tous dans un cadre environnemental sain. Le gouvernement a été installé hier, mercredi 8 janvier devant un parterre d'élèves mais aussi des autorités du monde éducatif, des religieux et sympathisants.

Avec un gouvernement de 11 ministres dont 5 pour le compte de l'élémentaire et 6 pour le collège, le gouvernement scolaire de l'établissement Sainte Bernadette, devra désormais travailler d'arrache-pied pour offrir à son « peuple » un bon espace où il fait bon à étudier. Hier, mercredi 8 janvier 2025, les autorités de cet établissement privé catholique, logé au quartier des Baobab dans la commune de Mermoz, Sacré-Coeur, sont passées à l'installation du gouvernement dont le processus a démarré depuis novembre de l'an dernier avec des campagnes, présentation des programmes et élections.

Dans une ambiance festive, accompagnée de la fanfare des forces armées, ces apprenants se sont mis dans la peau des élus du peuple sénégalais même s'ils le sont par une frange de la société pour s'exercer à la gestion de la cité.

Prenant très au sérieux leur fonction, les élèves ministres vont ainsi veiller chacun dans son département à rendre le vivre ensemble agréable à travers une bonne hygiène, une bonne santé, une éducation, la promotion du sport pour tous dans un cadre environnemental sain.

Pour la directrice de l'établissement, soeur Thérèse Marie Philipe Diouf, la formation du gouvernement scolaire est un moment très apprécié des élèves et a été au coeur de leurs apprentissages au mois de novembre 2004.

« Pour initier les élèves au processus électoral, développer l'éducation à la citoyenneté, à la paix, à la démocratie, aux droits et aux devoirs, développer la culture, le vivre ensemble, s'intégrer à la vie de l'école, nous avons initié ce moment pour amener les élèves à participer dans la vie de l'école », a-t-elle fait comprendre.

Et d'ajouter : « cette journée du 8 janvier restera inoubliable pour nos élèves et le corps enseignant. Elle marque ainsi l'achèvement du processus électoral qui a débuté par les élections démocratiques et les élections de classe, incarnant les critères d'assiduité, de sociabilité, de démocratie de classe et de bon travail, puis donnant suite à la semaine de la campagne électorale qui a permis aux candidats, pendant les récréations, de présenter leur programme électoral, suscitant des intérêts. Dans une grande démocratie, ils ont défendu leurs projets ».

Adoptant le modèle gouvernemental sénégalais, ce gouvernement scolaire garde aussi à sa tête un chef du gouvernement.

Cependant, si le nôtre a été nommé par décret présentiel, le leur est passé aux urnes pour être choisi par les élèves. Selon la directrice de l'établissement Sainte Bernadette, le poste de la présidence a été disputé par deux candidats au collège et quatre à l'élémentaire.

« Pour ces élections, les élèves ont joué le rôle de futurs citoyens exerçant leurs droits fondamentaux de vote. Ils ont exprimé leur volonté, votant les candidats de leur choix pour contribuer à l'avenir de leur école. Les votes se déroulent dans les bureaux, quatre au collège et douze au privé, tous équipés du dispositif nécessaire et en présence de l'équipe de contrôle. Le dépouillement de votes et l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel ont donné l'occasion de faire valoir l'importance des élections pour assurer la condition de pouvoir. Le choix des ministères et ministres a procuré la formation du gouvernement », a-t-elle renchéri.

Ce gouvernement scolaire devenu un outil pédagogique a vu la présence de l'inspecteur d'académie des Almadies, de la direction de l'office national de l'enseignement catholique du Sénégal (Onecs) mais aussi l'association des parents d'élèves et de l'Aumonier des élèves qui ont tous tenus à répondre à l'appel pour rehausser l'activité.