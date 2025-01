Sénégal: Grands investissements de l'Etat - Sonko centralise toutes les dépenses

En conseil des ministres hier, mercredi 8 janvier, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a décidé que désormais, toutes les dépenses d'investissement de l'Etat seront validées à son niveau. Mieux, un tableau prévisionnel des opérations financières sera soumis par quinzaine.

Le compte rendu de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres change de format. Dans une vidéo retraçant les échanges gouvernementales, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, porte-parole du Gouvernement, a informé que soucieux d'une exécution efficace des politiques publiques, le Premier ministre a annoncé, « la mise en place d'un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets, découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029. La rationalisation, la priorisation et l'efficience dans l'utilisation des ressources publiques restent un enjeu majeur pour le gouvernement ».

C'est pourquoi dit Amadou Ndieck Sarré, « le Premier ministre a décidé que toutes les dépenses d'investissement seront validées à son niveau ». Et, « un tableau prévisionnel des opérations financières de l'Etat sera soumis par quinzaine ».

Toutefois, une priorité sera accordée au secteur sanitaire.

Le chef de l'État a, quant à lui, insisté, « sur la nécessité d'améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment par la mise en place de filets sociaux, le renforcement de fonds de solidarité nationale, la restructuration de programmes sociaux et l'actualisation du registre national unique, afin de cibler avec précision les ménages vulnérables ».

Dans le cadre de la pacification et de la stabilisation du climat social, « un nouveau pacte social sera conclu avec les centrales syndicales et les organisations d'employeurs avant le 1er mai », annonce-t-il.

Sur le plan économique, le président de la République a réaffirmé sa vision d'une économie souveraine, endogène, territorialisée et résiliente, créatrice d'emplois ». Mieux soutient Amadou Ndieck Sarré, « une importance capitale est accordée à la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique destinée à protéger les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz et à renforcer les intérêts des entreprises nationales, particulièrement dans le secteur privé.

Dans le cadre de la gestion transparente et efficiente de nos ressources naturelles, « la nouvelle composition du comité Cos Pétrogaz se réunira avant fin avril 2025 ». Le développement économique régional, quant à lui, « se fera par la mise en valeur des pôles territoires de manière à maximiser leur potentiel d'emploi à travers des projets structurants ». Selon toujours Amadou Ndieck Sarré, le gouvernement a décidé que, « la maîtrise du coût de la vie passera au plan structurel par le développement de la souveraineté alimentaire du pays en soutenant largement le secteur primaire et l'agriculture en particulier. Le gouvernement a déjà consenti un effort budgétaire de 140 milliards de francs CFA pour atténuer les pressions conjoncturelles sur les prix et sera intransigeant sur le respect des prises intérieures ».

Exigence de la livraison des chantiers des JOJ

Abordant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le chef de l'Etat a exigé une supervision rigoureuse de l'avancement des projets afin de garantir leur livraison à temps. Deux projets de loi ont été adoptés par le conseil. Il s'agit de la loi portant réglementation de la microfinance en application des directives de l'UEMOA.

Ce texte consolide, selon le porte-parole du gouvernement, « la gouvernance du système de microfinance, renforce la protection des épargnants, encourage l'inclusion financière, favorise la mobilisation de l'épargne nationale et intègre des innovations couvrant le champ de la finance islamique. Ensuite, le projet de loi portant réglementation bancaire qui internalise la loi uniforme relative à la réglementation bancaire dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa).