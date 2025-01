Sénégal: Recrutement d'enseignants, résorption des abris provisoires - Les plans de Diomaye

Le début de l'année scolaire 2024-2025 est relativement calme, sans grandes perturbations. Tout de même, des difficultés ne manquent pas dans le secteur de l'éducation. L'école sénégalaise est toujours confrontée au déficit d'enseignants et à l'existence des abris provisoires dans certaines académies de l'intérieur du pays. Les autorités comptent ainsi s'attaquer à ces goulots d'étranglement du système éducatif.

Le gouvernement du Sénégal ambitionne d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation. En ce qui concerne la question des abris provisoires, le Premier ministre Ousmane Sonko avait indiqué, lors de la Déclaration de politique générale le 27 décembre dernier, « qu'ils seront totalement éliminés d'ici 2029 ». Pour rappel, en Conseil des ministres, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye avait annoncé le lancement d'un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction d'établissements scolaires répondant aux normes requises.

« Le président Faye a demandé au gouvernement de procéder au lancement, sans délai, d'un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d'établissements scolaires », lisait-on dans le communiqué. En effet, la pléthore d'abris provisoires dans les académies de l'intérieur, a toujours été décriée par des syndicats d'enseignants, des membres de la société civile, des députés, entres autres qui, selon eux, compromettent le bon déroulement des enseignements-apprentissages.

Le déficit d'enseignants constitue également un problème majeur dans le système éducatif sénégalais. D'ailleurs, Bassirou Diomaye Faye avait soulevé la problématique en décembre dernier. Il disait avoir constaté que « plusieurs écoles publiques, collèges et lycées du Sénégal connaissent un déficit criard d'enseignants ». « Cette situation, qui s'aggrave d'année en année, est fortement liée à l'évolution exceptionnelle de la démographie scolaire et à une mauvaise gestion prévisionnelle des flux d'élèves, des emplois et des compétences dans le secteur éducatif », avait fait savoir le Chef de l'Etat.

C'est pourquoi il avait demandé la finalisation du Programme spécial de recrutement d'enseignants. « Il a, par conséquent, demandé au Ministre de l'Education nationale, au Ministre de la Formation professionnelle et technique et au Ministre des Finances et du Budget de finaliser dans les meilleurs délais, sous la supervision du Premier Ministre, un programme spécial de recrutement d'enseignants sur trois ans (2025, 2026, 2027), selon les spécialités et matières prioritaires ciblées », indiquait le communiqué du Conseil des ministres.

La même source de mentionner, «il a en outre, invité le Premier Ministre à accélérer la mise en oeuvre du programme d'urgence de résorption des abris provisoires avec la mise à contribution des Forces armées, notamment du génie militaire, dans l'exécution diligente des travaux ».

Après sa prise de fonction, le ministre de l'Education, Moustapha Guirassy avait aussi procédé à un « recensement exhaustif du personnel enseignant en service dans les écoles, établissements et structures relevant de son département » pour « dresser une photographie exhaustive et précise de la répartition de nos ressources humaines ». Selon des syndicats d'enseignants, la décision devrait permettre de faire l'état des lieux du personnel enseignant en vue d'un recrutement ou d'un redéploiement d'enseignants.