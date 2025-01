Angola: « Le véritable champ de bataille est le coeur humain, d'où surgissent le mal et la paix » - Les fidèles angolais prient pour le peuple mozambicain

Luanda — « Nous prions pour le Mozambique, pris dans une spirale de violence qui n'est pas un remède pour notre monde fracturé. La violence engendre plus de violence, provoquant souffrance, angoisse et migrations forcées ».

C'est l'invitation que le père Celestino Epalanga, SJ, a adressée aux fidèles lors de la célébration eucharistique du 3 janvier à la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans l'archidiocèse de Luanda.

Dans son homélie lors de la veillée pour la paix, qui concluait l'initiative spirituelle de trois jours des membres de la Conférence épiscopale d'Angola et de São Tomé et Príncipe (CEAST) en faveur du peuple mozambicain, le père Epalanga a souligné les conséquences dévastatrices de la violence qui sévit au Mozambique et dans le monde entier.

Le triduum proposé par le jésuite, secrétaire exécutif de la Commission Justice et Paix (CCJP) de la Conférence épiscopale catholique d'Angola et de São Tomé (CEAST), s'est conclu par un appel à la fin de la violence dans ce pays d'Afrique australe en proie à de violents conflits post-électoraux (voir Fides 7/1/2025).

« Répondre à la violence par la violence conduit au déplacement, comme on le voit avec les réfugiés mozambicains qui cherchent la sécurité dans les pays voisins ».

Le père Epalanga a appelé les Angolais à réfléchir au sort des Mozambicains les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. « Jésus a vécu à une époque violente et a enseigné que le véritable champ de bataille est le coeur humain, d'où surgissent le mal et la paix. La réponse qu'il nous offre est radicale et positive. Il a prêché l'amour inconditionnel de Dieu et a suivi le chemin de la non-violence jusqu'à la croix, apportant la paix et détruisant l'hostilité », a ajouté le jésuite. « La paix est le rêve de Dieu pour l'humanité. La non-violence est un choix qui vaut la peine d'être fait et n'est pas un signe de faiblesse ou de passivité. C'est un outil puissant pour construire la paix et démanteler la haine. La non-violence, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, a donné des résultats remarquables ».

« La prière est puissante. L'Église est engagée dans des stratégies non violentes pour la paix dans de nombreuses nations. Cette mission n'appartient pas seulement à l'Église catholique, mais à toutes les traditions religieuses qui valorisent la compassion et la non-violence », a conclu le père Celestino, soulignant la valeur de la prière dans la recherche de la paix au Mozambique.

Les participants à l'événement de Luanda ont apporté des bougies qu'ils ont allumées à la flamme de l'autel en guise d'offrande symbolique à la paix. Les bougies ont été placées dans la cour de l'église, où un autel improvisé en plein air a été préparé pour la célébration eucharistique de la veillée.

L'initiative spirituelle organisée par CCJP de la CEAST s'inscrit dans le cadre de l'année jubilaire 2025 de l'Église catholique, que le Pape François a officiellement lancée la veille de Noël en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Les activités de trois jours se sont déroulées dans toutes les paroisses catholiques d'Angola et de São Tomé et Príncipe.