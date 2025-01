Congo-Kinshasa: Dr Liliane Bwiza - « La communauté doit savoir que le sang, c'est l'affaire de tout le monde »

Après 20 ans à la tête du Centre provincial de transfusion sanguine du Nord-Kivu, Dr Liliane Bwiza Vumiliya Liliane est promue Directrice nationale de cette structure au niveau national, à Kinshasa.

Invitée de Radio Okapi, elle dresse un bilan positif de son action à la direction de cette structure en province, avec notamment la construction de quatre laboratoires spécialisés de centre de transfusion sanguine.

Dr Liliane Bwiza précise que le bilan est positif parce que les transfusions qui se font dans les hôpitaux sont couvertes à 60 % du sang recueilli localement.

« On a centralisé les collectes de sang dans ces laboratoires et on le distribue dans les hôpitaux. Donc on a amélioré la disponibilité du sang dans les hôpitaux et réduit la transmission d'une manière significative des maladies infectieuses à travers le sang. On a sauvé plusieurs vies grâce au travail qu'on a eu à faire », note-t-elle.

Ce médecin sensibilise sur le fait le don de sang devra être l'affaire de tout le monde.