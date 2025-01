Algérie: Accidents de la route - 46 morts et 208 blessés en une semaine

Alger — Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont enregistré, au niveau de leurs territoires de compétence, 46 morts et 208 blessés dans 146 accidents corporels de la route survenus la semaine dernière.

Dans une déclaration à l'APS, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la GN, le Sergent-chef, Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route, précisant que "les conducteurs ont provoqué 125 accidents, dont 30 liés à l'excès de vitesse, 19 à la conduite imprudente, 17 à la circulation à gauche, 11 au non respect de la distance de sécurité et 11 autres liés aux dépassements dangereux, tandis que les piétons sont impliqués dans 11 accidents.

Selon le même responsable, le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tlemcen avec 9 accidents, suivi de Djelfa, Bordj Bou Arreridj (8 accidents) et Médéa (7 accidents). Une baisse du nombre d'accidents (-12), de morts (-8) et de blessés (-30) par rapport à la semaine précédente, a été enregistrée, a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le Sergent-chef Amrani a souligné l'importance du respect du code de la route, appelant les usagers de la voie publique à éviter les manœuvres dangereuses qui restent la principale cause des accidents, notamment lors des intempéries affectant plusieurs régions en cette période.