Algérie: Constantine - Lancement d'un programme artistique et culturel varié pour la célébration de la fête de Yennayer

Constantine — Un programme artistique et culturel varié dans le cadre de la célébration de la fête de Yennayer (12 janvier de chaque année), a été lancé jeudi à Constantine, à l'initiative de l'antenne locale de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), a-t-on appris d'un cadre relevant de cet organisme culturel.

Il s'agit de l'ouverture d'une exposition d'artisanat et des métiers regroupant 25 participants versés dans diverses spécialités dont la poterie et l'habit traditionnel représentant, notamment Constantine et Bouira visant à faire connaitre et à découvrir le patrimoine traditionnel amazigh, a précisé à l'APS le chargé de l'information et de la communication de cette antenne, Abdallah Bendjaâfar.

Organisée en coordination avec la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) et la Direction du tourisme et de l'artisanat, cette manifestation artistique se veut une opportunité pour le public constantinois de découvrir différents métiers artisanaux et vise à inciter les jeunes à investir dans l'artisanat et à améliorer la qualité du produit artisanal aussi bien à l'échelle locale que nationale, a indiqué de son côté le directeur de la CAM, Abdelghani Sifer.

Devant se poursuivre jusqu'à samedi prochain, le programme établi par l'antenne de Constantine de l'ONCI, pour la célébration de cet événement a porté aussi sur l'organisation de trois (3) ateliers de formation autour de la broderie, la couture et le dessein sur vert dont le but de sauvegarder et de valoriser le patrimoine artisanal au profit des générations, ajoute M. Bendjaâfar, notant que la projection d'un film documentaire amazigh "Juba II" de Mokran Aït Saada et la présentation de spectacles artistiques pour enfants figurent parmi les activités programmées.

Des ateliers artistiques destinés au jeune public, liés à divers domaines à l'instar de l'écriture amazighe, l'art de la miniature et le conte amazigh, et des expositions sur les arts traditionnels kabyles, ont été ouverts, dans le cadre de programmes tracés par d'autres structures culturelles, à l'instar de l'Ecole régionale des beaux arts et la bibliothèque principale de lecture publique Mustapha Nettour qui s'étaleront jusqu'au 13 du mois en cours, selon les organisateurs.