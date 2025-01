Algérie: Villes nouvelles - Près de 29 milliards de DA alloués à plusieurs projets d'études et de réalisation cette année

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi, a souligné, mercredi à Alger, l'importance des investissements publics programmés dans le cadre des projets destinés aux nouvelles villes, précisant que près de 29 milliards de DA ont été alloués à la Direction générale de la ville au ministère pour la réalisation de 47 opérations d'étude et de réalisation au niveau de ces nouveaux pôles urbains, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une réunion d'évaluation de la direction générale de la ville qu'il a présidée, le ministre a en en outre "évoqué les principaux investissements publics programmés pour l'année 2025, indiquant qu'une enveloppe de 28,9 milliards de DA a été allouée à la Direction générale de la ville, conformément à la loi de finances 2025, un montant destiné à la réalisation de 47 opérations d'étude et de réalisation au niveau des villes nouvelles", selon la même source.

A l'occasion de cette rencontre qui s'est tenue en présence des cadres centraux du ministère et des cadres de la direction générale de la ville au niveau central, M. Belaribi a ordonné de "fixer un calendrier pour le lancement des travaux de tous les projets et de finaliser toutes les procédures administratives et contractuelles avant la fin du premier trimestre de l'année en cours".

S'agissant du foncier destiné à l'investissement et relevant des nouvelles villes, le ministre a instruit de transférer le foncier disponible à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), en plus des 29 hectares déjà transférés et destinés à l'investissement, et d'effectuer des visites de terrain au niveau des pôles d'investissement des villes nouvelles", conclut le communiqué.