Congo-Kinshasa: En raison d'une panne de câble - La SNEL rassure sa clientèle de Selembao et de FUNA

La Société Nationale d'Électricité (SNEL) a annoncé des perturbations électriques touchant plusieurs quartiers des communes de Selembao en raison d'une panne de câble survenue sur le feeder F747 de la sous-station Campus et du feeder D2 du poste MAKALA. Les quartiers concernés à Selembao sont: Mazamba, Maman Yemo, Herady ainsi que les cabines de Territoire Suburbain, Liyolo, By Pass 2, au poste de Makala, les quartiers Ndobe, Konde et Molende sont impactés.

Les équipes de la SNEL sont déjà à l'oeuvre pour réparer la panne et réalimenter les dix cabines touchées, avec un retour progressif à la normale prévu dans les meilleurs délais. Au poste FUNA s'active à remplcer un disjoncteur endommagé au départ SOCOBELAM .

De cette façon, la SNEL rassure sa clientèle que ses équipes techniques travaillent activement sur les deux sites pour résoudre les problèmes. L'objectif est de minimiser les délais et de garantir un retour à la normale dans les zones concernées. La SNEL présente ses excuses pour les désagréments causés et réitère son engagement à améliorer ses infrastructures et à répondre efficacement aux pannes pour offrir une meilleure qualité de service.

La SNEL indique, à ce propos, que la situation pourrait être rétablie avant l'heure prévue, si les travaux avancent plus rapidement que prévu.

Pour rappel, ces travaux s'inscrivent dans une série d'améliorations prévues par la SNEL pour moderniser ses infrastructures électriques et répondre aux besoins croissants de la population kinoise.