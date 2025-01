Congo-Kinshasa: Pierre Egide Bossale Ikilingay - Jacques Djoli rend les derniers hommages !

C'est ce lundi 6 janvier 2025, aux alentours de 9h30', heure locale, que la dépouille mortelle du Colonel Magistrat et avocat général de Forces Armées congolaises matricule 157852176727, Pierre Egide Bossale Ikilingay, a quitté l'hôpital du Cinquantenaire, sous les honneurs militaires. C'était en présence du Professeur Jacques Djoli, proche de la famille de l'illustre disparu, ainsi que d'autres personnalités de marque, qui ont pu assister avec douleur à cette levée du corps trop émouvante.

De l'hôpital du Cinquantenaire, le cortège transportant la dépouille mortelle du Colonel Magistrat Pierre Egide Bossale Ikilingay s'est dirigé vers la Haute Cour militaire, où une audience publique a eu lieu, en hommage à l'illustre disparu, dans l'optique de le délier du serment de magistrat. Une manière pour la Haute Cour réunie en audience publique de prendre acte du décès du colonel Pierre Egide Bossale Ikilingay, survenu le 18 décembre 2024 à Kinshasa.

Biographie de Feu Pierre Egide Bossale Ikilingay

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Egide Bossale Ikilingay est né le 5 février 1957, à Basankusu, dans la province de l'Equateur. Il laisse une veuve au nom de Mme Krubwa La Pomme Bernadette et neuf orphelins.

Pierre Egide Bossale Ikilingay a connu un parcours on ne peut plus élogieux.

Tenez : en 1985, il décroche son diplôme de Licence en droit, puis formé au centre aéroporté "CETA".

En 1986, il devient substitut de l'auditeur de garnisons.

De 1994 à 2003, il devient le premier substitut.

De 2003 à 2011, il est élevé président du Tribunal de garnison, avant d'être nommé conseiller à la Cour militaire, en 2011.

En 2012, il devient Inspecteur Général adjoint au service pénitentiaire.

En 2013, il est nommé président à la Cour militaire, avant de devenir Auditeur général, en 2016.

De 2018 jusqu'à sa mort, Pierre Egide Bossale Ikilingay était avocat général des Forces Armées.

En dehors de sa qualité de magistrat, Feu Pierre Egide Bossale Ikilingay a occupé plusieurs fonctions à la Présidence de la République, ainsi qu'aux différents cabinets ministériels, pour ne citer que ceux-là. S'agissant de sa carrière militaire, en 1987, Pierre Egide Bossale Ikilingay a servi sous le drapeau au grade de Capitaine, avant d'être élevé au grade de Major en 1994.

En 1996, il est galonné Lieutenant-colonel.

De 2004 à nos jours, il porte les galons de Colonel.

Doctorant en Droit, écrivain laissant derrière lui plusieurs ouvrages et d'autres en chantier, notamment "La gouvernance sécuritaire en RDC", en collaboration avec le professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli.

Juste après, les enfants, membres de famille, collègues de service, amis et connaissances ont fait des témoignages émouvants en mémoire de l'illustre disparu. S'en est alors suivi l'oraison funèbre, avec le professeur Sam Bokolombe Batuli.

Jacques Djoli pleure Pierre Egide Bossale, son frère de coeur, de sang, d'armes et de pensée

L'occasion a été pour le professeur Jacques Djoli de rendre des hommages vibrants à Pierre Egide Bossale Ikilingay. Il s'est recueilli devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, en déposant sa gerbe de fleurs.

Car, pour le professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, Feu Pierre Egide Bossale Ikilingay est et restera à jamais son frère de coeur, son frère de sang, son frère d'armes et son frère de pensée. Et il n'y a pas de mot pour qualifier la perte d'un frère. Il n'existe pas, dans la langue française un terme pour exprimer la douleur et la profondeur de cette perte causée dans la vie de Jacques Djoli par la disparition de son frère d'armes Pierre Egide Bossale Ikilingay. Toutefois, à en croire le professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, ce mot existe en langue bantoue et se prononce "Pasi", pour exprimer la difficulté de trouver les mots pour rendre pleinement justice à la douleur.

Jacques Djoli pleure Pierre Egide Bossale, qui était pour lui celui avec lequel il a partagé la vie. La parenté d'Egide et de Jacques s'est construite sur le socle de l'anthropologie. Car, leur parenté est bien plus qu'une simple relation de filiation biologique. Elle est le produit d'un ensemble d'obligations réciproques, un partage de vie. Un partage qui ne s'est pas limité seulement à leur cohabitation estudiantine, mais a englobé, tout au long de leur vie, des expériences communes, des responsabilités et un soutien mutuel. Voilà pourquoi, Jacques Djoli rend hommage à son frère Pierre Egide Bossale.

Pierre Egide Bossale Ikilingay à jamais dans le repos éternel

Après avoir reçu honneurs militaires et derniers hommages, le corbillard transportant le corps sans vie de Pierre Egide Bossale Ikilingay a pris la direction du cimetière de la Nécropole pour l'inhumation. Le professeur Jacques Djoli a accompagné Pierre Egide Bossale Ikilingay jusqu'à sa dernière demeure, sous une grande émotion. C'est en présence des siens que Pierre Egide Bossale Ikilingay a été porté en terre. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix !

Mais, bien avant l'enterrement, une veillée mortuaire a été organisée à la place AVE MARIA, dans la commune de Kasa-Vubu, où plusieurs personnalités civiles et militaires de marque ont pris part à cette cérémonie mortuaire, une manière de témoigner leur amour et attachement à l'illustre disparu. Sur place, des hommages dignes du rang de l'illustre disparu lui ont été rendus.