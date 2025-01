Congo-Kinshasa: Victime des menaces de mort pour sa propre parcelle - Sylvain Maurice Masheke contre-attaque devant la Justice !

Sylvain Maurice Masheke Ngerakuayi, Ministre honoraire de la Culture et Arts, vient de saisir, par correspondance, le Procureur Général près le Cour d'Appel de Kinshasa-Gombe pour, à la fois, revendiquer ses droits et rappeler, avec insistance, la nécessité, pour les dirigeants en charge de la Justice, en RD. Congo, de veiller, scrupuleusement, à l'ordre dans leur secteur, dans un contexte où l'on prône l'avènement de l'Etat de droit. Il affirme, en effet, être victime, depuis un temps, d'un compatriote, identifié comme étant Christian Tshilombo Kalombo, dans un dossier parcellaire, à Kinshasa.

Dans sa correspondance, il dénonce "Monsieur Christian TSHILOMBO KALOMBO, qui commet toute sorte d'abus, en l'occurrence, l'usurpation de qualité d'avocat, appartenant à la fois aux barreaux de Kinshasa-Gombe et du Kongo Central, et portant le numéro unique de l'ordre des Avocats 12924, numéro pourtant attribué à Me Gracias TUANISHA MULOPO, du Barreau du Kwilu. Cependant, ce dernier n'appartient à aucun des barreaux précités".

Il relate, avec amertume, ces faits : " Monsieur Christian TSHILOMBO KALOMBO s'est constitué Conseil de mon locataire insolvable... Ce dernier, n'est qu'un Trafiquant d'influence, qui se sert de la fausse qualité d'avocat et se fait passer pour membre de la Famille Présidentielle, en vue d'accomplir ses sales besognes, dont les menaces de mort, brutalités et voies des faits dans un lieu public et s'est permis de se livrer à des injures à mon égard et à celui du policier commis à ma garde rapprochée ; faits pour lesquels il venait d'être détenu à la police criminelle et libéré à la suite d'une prétendue intervention conjointe du Bâtonnier du Barreau de Kinshasa/Gombe et du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe".

L'Ancien Candidat à la Présidentielle de 2018 insiste sur des mesures drastiques, dans ce dossier sensible, pour qu'il reprenne, rapidement, en tant que citoyen congolais, de surcroit, Acteur important de la scène politique du pays, ses droits les plus légitimes.