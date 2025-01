Congo-Kinshasa: Echange avec la presse sur la parution du livre »Continuons le changement », Germain Kambinga - Rendez-vous confirmé pour aujourd'hui !

Germain Kambinga, acteur politique et président du mouvement Le Centre, se prépare à tenir une conférence de presse importante aujourd'hui, de 9h à 11h, au Pullman Hôtel de Kinshasa. Cet événement se déroulera dans un contexte particulièrement délicat, marqué par des défis sécuritaires majeurs notamment, l'agression du Rwanda sous couvert des rebelles du M23 dans l'Est du pays.

Lors de cette conférence, il va présenter son ouvrage intitulé "Continuons le changement", qui met en lumière la vision politique du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le développement de la RD. Congo. Il y exposera également les actions entreprises par le Gouvernement depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la présidence, visant à améliorer le bien-être des congolais sans distinction.

En plus de discuter de son livre, Germain Kambinga abordera d'autres sujets d'actualité cruciaux. Il proposera des solutions concrètes aux problèmes persistants qui affectent la gouvernance actuelle du pays. Dans son message de voeux pour le nouvel an, il avait déjà évoqué des mesures à mettre en oeuvre pour répondre aux attentes des citoyens notamment, en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est, où les violences commises par le Rwanda et ses supplétifs du M23 continuent de sévir.

L'ancien Ministre de l'Industrie a également appelé le Chef de l'Etat à organiser un cadre de réflexion national pour mobiliser la contribution citoyenne en vue de restaurer la paix dans cette région troublée. Ce cadre serait essentiel pour rassembler les idées et les efforts nécessaires à la résolution des conflits qui minent la stabilité du pays.

La conférence de presse de Germain Kambinga s'annonce comme un moment clé pour discuter des enjeux actuels en RD. Congo et pour proposer des solutions face aux défis sécuritaires et politiques. Les citoyens et les acteurs politiques attendent avec impatience ses propositions et sa vision pour l'avenir du pays.