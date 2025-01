Sénégal: Birkelane - Plus de 450 jeunes formés en code et conduite automobile

Birkelane (Kaffrine) — Plus de quatre cent cinquante jeunes du département de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), ont été formés en code et conduite automobile à l'initiative de l'organisation »Give One Project » (Donner un projet, en anglais).

»Aujourd'hui, plus de 450 jeunes et des professionnels du département de Birkelane ont obtenu leurs permis de conduire après une formation sur le code de la route et en technique de conduite", a déclaré le secrétaire exécutif national de »Give One Project », Sidi Kounta Diagne.

Dans un entretien avec l'APS, il a précisé que cette formation s'est déroulée de 2018 à 2024.

»Give one Project » est une organisation mondiale qui vise à engager les jeunes en tant que leader dans la création et la construction d'une communauté forte et saine.

Les jeunes du département de Birkelane se rendaient à Kaffrine ou à Kaolack pour passer le permis de conduire, a rappelé Sidi Kounta Diagne.

Une auto-école a été ouverte à Birkelane pour les besoins de cette formation sur place. Après cette étape, les bénéficiaires vont à Kaolack ou à Kaffrine pour l'obtention du permis de conduire.