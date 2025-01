Afrique: Le tournoi GIFT U17 de la CAF exalte le dynamisme et la jeunesse des arbitres

Le CAF U17 Girls Integrated Football Tournament (GIFT), actuellement en cours en Tanzanie, met en avant une sélection remarquable d'arbitres, témoignant de l'engagement indéfectible de la Confédération Africaine de Football (CAF) en faveur de la formation et de l'élévation des standards des officiels de match.

Cette compétition souligne non seulement la jeunesse impressionnante des arbitres féminines, mais aussi les efforts persistants de la CAF pour établir des normes d'excellence mondiale dans l'arbitrage en Afrique.

Dix-sept jeunes femmes ont été sélectionnées pour participer à ce projet pilote régional, destiné à évoluer en une compétition de premier plan dans les années à venir, à mesure que la participation et le prestige de ce tournoi continueront de croître. Ces arbitres, dont l'âge moyen est de 25,6 ans, proviennent de neuf pays : Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda et Soudan.

Raul Chipenda, directeur du développement technique de la CAF, a exprimé son immense satisfaction face à la qualité de l'arbitrage observée lors des rencontres.

Il a déclaré :

"Nous sommes profondément fiers des performances et du professionnalisme de nos jeunes arbitres féminines au tournoi GIFT U17 de la CAF. Leur maturité et leur maîtrise témoignent des progrès considérables réalisés grâce à nos programmes de développement de l'arbitrage. Je tiens à saluer tout particulièrement le Responsable de l'Arbitrage Professionnel et de la Technologie du Football, dont l'engagement et le leadership ont été déterminants dans cette réussite. Ce tournoi constitue non seulement une vitrine pour le talent de ces jeunes femmes, mais établit également un nouveau standard pour l'avenir de l'arbitrage africain."

La journée de mercredi a été illuminée par la performance remarquable de l'une des plus jeunes arbitres du tournoi. À seulement 20 ans, l'Éthiopienne Yordanos Mulugeta Shibre a dirigé avec une assurance exemplaire la rencontre entre la TDS Girls Academy et la Boni Consilli Girls Vocational Team (2-0). Pour son tout premier match sur la scène internationale, elle a démontré une maturité et un sang-froid impressionnants. Ce début prometteur laisse entrevoir un avenir brillant pour cette jeune arbitre au talent manifeste.

Le département d'arbitrage de la CAF a joué un rôle fondamental dans cette évolution, en proposant des formations rigoureuses et des opportunités de perfectionnement continue. L'âge moyen particulièrement bas de ces arbitres reflète l'émergence d'une nouvelle génération d'officielles, formées aux techniques et standards les plus avancés. Cette jeunesse constitue un atout majeur, insufflant dynamisme et adaptabilité à l'arbitrage, essentiel dans le contexte exigeant du football contemporain.

Le tournoi GIFT U17 de la CAF, organisé en Tanzanie, dépasse largement le cadre d'une simple compétition. Il s'affirme comme un puissant témoignage des efforts déployés par la CAF pour promouvoir de jeunes talents prometteurs et garantir l'intégrité du jeu. Ces arbitres, par leur technicité irréprochable et leur énergie juvénile, redéfinissent les critères d'excellence, tout en assurant que l'avenir de l'arbitrage en Afrique repose entre des mains expertes.

Voici la liste des arbitres :