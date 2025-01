Congo-Kinshasa: Est du pays - Des experts de l'ONU détaillent les mouvements du groupe armé M23 et des forces rwandaises

En République démocratique du Congo (RDC), tandis que l'armée congolaise, accompagnée de groupes armés wazalendo, est en pleine offensive pour reprendre le contrôle des sites occupés par le groupe armé M23, un nouveau rapport du groupe d'experts vient confirmer les mouvements du groupe armé soutenu par le Rwanda. Selon les experts, « la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaise » a augmenté entre avril et début novembre, et ce, malgré le cessez-le-feu signé par les différentes parties au conflit. Le rapport des experts de l'ONU pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali au M23.

D'après les experts, les forces rwandaises de défense « ont continué d'apporter un soutien systématique au M23 et de contrôler de facto ses opérations », le général Sultani Makenga, à la tête du M23, ayant continué à « recevoir des instructions et un soutien des forces et services de renseignement rwandais ».

Selon le rapport, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont en effet dans différents territoires du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. En octobre, les forces spéciales rwandaises auraient d'ailleurs appuyé des unités du M23, dans la prise de localités dans le territoire de Walikale, sur le front ouest.

Les chefs du M23 auraient multiplié les rencontres avec des groupes armés

Mais des mouvements ont également été enregistrés en avril, avec la prise de la cité minière de Rubaya, où une administration parallèle a été mise en place. Ou encore en juin, avec la prise de la localité de Kanyabayonga, dans le territoire de Rutshuru, ouvrant ainsi un nouveau front au nord, vers le territoire de Lubero, où les efforts militaires se sont concentrés en décembre.

Les experts des Nations unies mettent par ailleurs en garde : le M23 pourrait former des alliances avec des groupes d'autres provinces. C'est notamment le cas dans la province de l'Ituri, au nord du Nord-Kivu. Les chefs du M23 auraient multiplié les rencontres avec certains groupes armés présents sur place, plus particulièrement avec la milice Zaïre, en conflit contre la Codeco. Et lors de la rédaction du rapport, près de 600 membres des Zaïre étaient en formation dans un camp d'entrainement du M23.