Maroc: Taroudant - Un soutien continu de l'INDH au secteur coopératif

Taroudant — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) accorde un intérêt particulier au secteur des coopératives au niveau de la province de Taroudant, eu égard à son rôle majeur dans la promotion de l'économie sociale et solidaire.

En effet, les coopératives qui contribuent à la création d'emplois et au développement local, bénéficient d'un accompagnement financier et technique fournis par l'INDH, à travers notamment le programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes.

Ainsi, la coopérative "ASSARAGUE PLASTIQUE" spécialisée dans le domaine du tri et de recyclage des déchets constitue l'un des modèles réussis, qui illustre l'approche innovante de l'INDH en faveur de la promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire.

Il s'agit d'un projet écologique portant sur la collecte et le recyclage des déchets ménagers, afin de les réutiliser spécifiquement dans la fabrication de matelas et de vêtements.

Réalisé sur une superficie de 200 m² dans la décharge communale de Taroudant, "ASSARAGUE PLASTIQUE" a nécessité un investissement total de 300.000 dirhams, dont 240.000 comme contribution de l'INDH.

Ce projet vise à contribuer au processus de recyclage des déchets et à répondre aux objectifs du Programme national de gestion des déchets ménagers, à travers le développement des opérations de tri, de recyclage et de valorisation énergétique.

Dans une déclaration à la MAP, le président de "ASSARAGUE PLASTIQUE", a souligné que cette coopérative emploie actuellement 12 personnes et contribue à la réduction du volume des déchets ménagers et agricoles au niveau de la ville de Taroudant .

Pour sa part, Nezha Bazi, Chef du service du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes à la province de Taroudant, a indiqué que ce projet, outre ses aspects écologiques, contribue à l'intégration des personnes ciblées dans le tissu économique structuré, de manière à leur permettre d'avoir un revenu fixe dans des conditions professionnelles décentes qui préservent leur dignité et leurs droits professionnels.

A noter que depuis son lancement en 2005, l'INDH ne cesse d'accorder une importance particulière aux coopératives opérant dans les différents domaines dans lesquels elles sont actives via un soutien financier et technique, étant donné que ces unités constituent un pilier fondamental et un choix stratégique pour soutenir et renforcer l'économie sociale et solidaire.

Cet engagement visant le soutien et le développement des activités génératrices de revenus, notamment les coopératives, incarne pleinement la vision et les objectifs du programme de l'INDH dédié à l'amélioration de revenu, en particulier l'axe relatif à l'appui au développement des chaînes de valeur à fort potentiel d'emploi, à travers lequel l'Initiative se positionne comme un moteur fondamental du progrès socioéconomique.