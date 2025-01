Maroc: Azerbaïdjan - Le Conseil de gouvernement s'informe de deux accords de coopération en matière de logistique et d'énergie

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a pris connaissance de deux accords de coopération signés avec la République de l'Azerbaïdjan dans les domaines de la logistique et de l'énergie, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Il s'agit de l'accord-cadre de coopération dans le domaine logistique, signé le 13 novembre 2023 à Rabat entre les gouvernements du Maroc et de l'Azerbaïdjan, et du projet de loi n°13.24 portant approbation dudit accord-cadre, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Cet accord-cadre de coopération a pour objectifs d'établir une coopération mutuellement bénéfique entre les deux pays dans le domaine de la logistique, d'améliorer les chaînes logistiques dédiées aux échanges commerciaux bilatéraux et de développer les compétences dans les métiers de la logistique, a expliqué M. Baitas.

Le Conseil s'est également informé de l'accord de coopération dans le domaine de l'énergie, également signé le 13 novembre 2023 à Rabat entre le Maroc et l'Azerbaïdjan, et visant à définir les bases et les normes de coopération dans le domaine de l'énergie, a ajouté le ministre délégué.

Ce texte prévoit l'échange d'informations dans les domaines du pétrole et du gaz, l'examen des possibilités de coopération dans le secteur des services relatifs aux sources d'énergie, la réalisation de recherches scientifiques et techniques d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie et la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et leurs utilisations, a-t-il précisé.