Maroc: USA - Participation du pays au plus grand salon mondial des nouvelles technologies

Washington — Le Maroc participe au Consumer Electronic Summit (CES), plus grand salon mondial dédié à l'innovation technologique et électronique, qui se tient à Las Vegas (7-10 janvier), dans le Nevada dans l'ouest des Etats-Unis. Cette participation constitue un levier majeur pour promouvoir les investissements, le développement durable et les partenariats internationaux.

Ce rendez-vous incontournable, qui réunit le gotha international du monde de la technologie, est l'occasion pour le Royaume de mettre en lumière son savoir-faire et son engagement sur des segments à forte valeur ajoutée, tels que la mobilité autonome, les services digitaux dans la mobilité, et les systèmes connectés.

La participation du Maroc, représenté par l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), ainsi que des représentants de l'École Centrale Casablanca et de l'Agence de Développement du Digital (ADD), s'inscrit en effet dans la stratégie nationale visant à renforcer le positionnement du Royaume sur des secteurs d'avenir tels que l'électronique, le digital et la mobilité électrique.

Occupant une place de choix au sein de l"'Africa Pavilion", dont l'inauguration a été marquée par la présence de la présidente de l'association organisatrice CTA Tech, Kinsey Fabrizio, et du directeur du CES Show, John Kelly, le Maroc vise à mettre en lumière son excellence dans les domaines de l'électronique et de l'innovation technologique.

La participation du Maroc à cet événement d'envergure reflète, en effet, la vision Royale de positionner le Maroc comme une plateforme stratégique entre l'Afrique et le reste du monde.

La délégation marocaine est conduite par le directeur général de l'AMDIE, Ali Seddiki, accompagnée du président de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6PM), Hicham El Habti, ainsi que de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) via son programme "212 Founders" et de représentants de l'École Centrale Casablanca et de l'Agence de développement du digital (ADD).

Lors de cette grand-messe, les start-ups marocaines sont mises à l'honneur, reflétant l'innovation et la montée en puissance de l'écosystème technologique marocain, tant dans les domaines de l'agritech que dans l'énergie et la health tech.

Le secteur de l'automobile, qui a progressé de 30% l'année dernière, atteignant 14 milliards de dollars d'exportations, n'est pas en reste. Avec trois constructeurs (OEM) et un écosystème regroupant plus de 270 équipementiers, le Maroc affirme son positionnement à l'international et son attractivité auprès des investisseurs mondiaux.

Parallèlement, l'essor de de la filière électrique, marqué par la mise en place de la première Gigafactory d'Afrique et le développement de son écosystème contribue à renforcer cette dynamique.

Le CES, grand-messe mondiale de la tech, est également l'occasion de tenir des rencontres stratégiques et nouer des nouveaux partenariats. Ainsi, l'AMDIE organise des rencontres de haut niveau avec des entreprises internationales pouvant compléter les chaînons manquants de l'écosystème industriel marocain.

Ces discussions ciblent notamment les systèmes de suspension, les écrans LCD et les caméras, dans une démarche visant à élargir et consolider les capacités nationales.

Organisé depuis 1967, le CES réunit cette année les plus grands noms de la technologie et de l'innovation, représentant 166 pays, offre une plateforme unique aux entreprises du monde d'exposer leurs dernières nouveautés et leurs avancées les plus audacieuses, d'échanger leurs expériences et expertise et de nouer de nouveaux partenariats.

La délégation marocaines a tenu à cette occasion une série de sessions BtoB avec des acteurs clés américains, le but étant de renforcer les partenariats avec des équipementiers de premier plan opérant au Maroc et à explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de croissance.

Les États-Unis et le Maroc entretiennent une relation économique historique, solide et durable. L'accord de libre-échange signé en 2004 entre les deux pays a renforcé ces liens.

En 2023, les flux nets d'investissements directs étrangers américains au Maroc ont atteint 7,4 milliards de dirhams, plaçant les États-Unis au premier rang des investisseurs étrangers dans le Royaume. Parallèlement, les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance notable. Les exportations marocaines vers les États-Unis ont progressé de 40 % entre 2021 et 2023, atteignant 14 milliards de dirhams en 2023, tandis que les importations ont augmenté de 61 %, pour atteindre 55 milliards de dirhams. Ces données reflètent le dynamisme de la coopération économique bilatérale ainsi que l'intérêt croissant des investisseurs américains pour le Royaume.