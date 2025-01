Maroc: Demnate - Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement

Azilal — Une série de projets de développement à vocation sociale ont été lancés ou inaugurés, mercredi, dans la commune de Demnate (Azilal), dans le cadre des efforts soutenus visant à améliorer les conditions de vie des populations locales.

Dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, le gouverneur de la province d'Azilal, Hassan Benkhayi, accompagné du président de la commune de Demnate, ainsi que d'élus et de personnalités civiles et militaires, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction et l'équipement du Centre de la femme en situation difficile de Demnate.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), ambitionne d'améliorer les conditions de vie des femmes en difficulté en plus de fournir un cadre de vie adapté et des services spécifiques aux femmes en situation de précarité, tout en renforçant les efforts pour leur insertion sociale et professionnelle.

Ce centre, pour lequel un budget de 1,8 million de dirhams a été alloué, sera réalisé sur une superficie de 350 m².

Par la suite, le gouverneur a supervisé le lancement des travaux d'élargissement du Centre pour les personnes en situation de handicap de Demnate.

D'une valeur de plus de 468.000 DH, cette structure vise à améliorer l'accueil et les conditions de vie des personnes en situation de handicap, notamment celles provenant de Demnate et des régions avoisinantes.

Ce centre, qui témoigne de l'attention particulière portée par l'INDH à cette catégorie de la population, offrira un environnement adapté aux besoins spécifiques de ces personnes, en vue de leur offrir des soins, de la rééducation et des opportunités d'insertion.

Dans le même élan, le gouverneur a supervisé l'inauguration de Dar Talib de Demnate, un internat destiné aux élèves issus de zones éloignées.

Ce projet, financé à hauteur de 1,3 million de dirhams par l'INDH et d'une capacité de 42 lits, vise à lutter contre la déperdition scolaire en offrant un cadre propice à la réussite académique des élèves de Demnate et d'ailleurs.

Il permettra aux apprenants des zones reculées de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions, en leur offrant un hébergement et un encadrement adaptés.

Ces projets reflètent l'engagement des autorités locales de la province à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, en accord avec la philosophie de l'INDH, qui promeut l'inclusion sociale, l'égalité des chances et un développement durable.