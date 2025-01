Afrique de l'Est: L'Ambassadeur Baran a salué la Déclaration d'Ankara et les engagements des gouvernements éthiopien et somalien

<strong>Addis Abeba, — Le ministre d'état des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a rencontré l'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran.

Ils ont discuté de questions bilatérales, régionales et multilatérales d'importance commune, notamment le renforcement des liens commerciaux et d'investissement ainsi que le renforcement de la coopération en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique.

A l'occasion, Misganu a souligné les solides relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Turquie et a appelé à renforcer davantage les liens en matière de commerce et d'investissement exhortant les entreprises et les investisseurs turcs à bénéficier des récentes réformes macroéconomiques dans le pays.

Il a également exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement de Turquie pour avoir accueilli avec succès le processus d'Ankara qui a abouti à la signature de la Déclaration d'Ankara entre l'Éthiopie et la Somalie.

L'Ambassadeur Baran a salué la Déclaration d'Ankara et les engagements des gouvernements éthiopien et somalien et a exprimé son engagement à renforcer davantage les liens multiformes au cours de son mandat.