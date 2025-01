Ethiopie: Addis Abeba a attiré plus de 5 millions de touristes nationaux et internationaux en six mois

<strong>Addis Abeba, — Le Bureau de la culture, des arts et du tourisme d'Addis Abeba a révélé que plus de cinq millions de touristes, locaux et internationaux, ont afflué vers les attractions de la capitale au cours des six derniers mois de cet exercice.

Cette augmentation du nombre de visiteurs a généré des revenus impressionnants de plus de 96 milliards de birrs pour la ville.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le directeur adjoint du bureau, Hunde Kebede, a souligné l'engagement de l'administration de la ville à améliorer les expériences touristiques en développant les attractions et en garantissant une atmosphère accueillante pour tous les visiteurs.

Il a noté que le développement continu des corridors et des sites touristiques a considérablement accru leur attrait pour les locaux et les étrangers. En outre, il a souligné que ces initiatives de développement embellissent non seulement la ville mais jouent également un rôle crucial dans la dynamisation du secteur du tourisme.

« Au cours des six derniers mois, Addis-Abeba est devenue un centre dynamique pour de nombreux événements religieux et culturels, attirant un nombre important de visiteurs locaux. Au cours de cette période, la ville a accueilli un nombre impressionnant de 4,6 millions de touristes nationaux. En outre, plus d'un demi-million de visiteurs internationaux ont exploré les diverses attractions qu'Addis-Abeba a à offrir. »

Hunde a souligné que le développement des destinations touristiques dans la capitale a considérablement stimulé l'afflux de visiteurs locaux et internationaux.

Grâce à l'accent mis par le gouvernement sur le renforcement de l'industrie du tourisme, le secteur a généré plus de 96 milliards de birrs grâce aux touristes au cours des six derniers mois seulement, a-t-il indiqué.

« En général, 96 milliards de birrs ont été injectés dans l'économie de notre ville au cours des six derniers mois. En raison de l'attention portée par le gouvernement au secteur, le flux de touristes a augmenté au fil du temps.