Ile Maurice: Plus qu'une histoire d'amour

Il a plusieurs cordes à son arc : chanteur, compositeur, poète, danseur, slameur et animateur radio. De son vrai nom Ravaton James Clovis Stephan, Lionkklash est une figure incontournable de la scène artistique mauricienne. Depuis ses débuts en tant que danseur en 1992 avec le groupe Ghetto Boyz jusqu'à ses performances aux côtés des plus grands noms de la musique locale et internationale, Lionkklash a su évoluer et se renouveler tout au long de sa carrière. Cette année, c'est vers la concrétisation d'un projet de spectacle intitulé Rap Dan Lapo que ce dernier se tourne.

Lionkklash a découvert l'écriture et la musique au sein du tandem 102 Rébellion en 2002, qui a marqué un tournant décisif dans sa carrière. Sa plume aiguisée et ses performances scéniques l'ont rapidement propulsé sous les projecteurs. L'année 2004 a été celle de sa révélation avec le titre Letan Dir, un duo poignant avec Marie Michelle Perrine. Depuis, il a multiplié les collaborations et les tournées, explorant diverses facettes de l'expression artistique, notamment avec des groupes comme Fusional Mind, Philippe Thomas Syndicate ou encore Babani Sound System. Il ne s'est jamais limité à une discipline. Son engagement dépasse le cadre musical : il est aussi éducateur, utilisant son art comme vecteur d'inspiration et d'apprentissage pour les jeunes. Ses projets incluent le slam thérapeutique, des ateliers pour jeunes en difficulté et même des campagnes de sensibilisation, comme son clip engagé Viv l'amour dan so grander, en faveur des droits LGBTQ.

Alors que 2025 débute, Lionkklash affiche une volonté de continuer à apprendre pour concrétiser un rêve ambitieux. «Je vais continuer à acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser ce rêve. L'apprentissage est essentiel dans mon cheminement», confie-til. Qu'en est-il du slam, ce domaine où ce dernier excelle encore avec son texte Anset parmi tant d'autres ? «Le niveau des jeunes slameurs aujourd'hui est impressionnant. Je ne cherche pas à rivaliser, mais à contribuer et à apprendre d'eux», explique-t-il avec humilité. «Bann zenn-la tro for.» En parallèle, Lionkklash se concentre sur un projet qu'il travaille depuis trois ans : Rap Dan Lapo, un spectacle qui promet de marier la puissance du rap avec une mise en scène théâtrale immersive. Ce projet incarne sa vision artistique, alliant son expérience musicale, ses talents de conteur et son désir d'expérimenter de nouveaux formats.

Lionkklash continue de puiser son inspiration dans chaque expérience, qu'il s'agisse de collaborations, de voyages ou de formations. Avec un parcours riche de défis relevés et de succès marquants, il reste fidèle à son credo : évoluer, apprendre et partager.