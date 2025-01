Ile Maurice: Suraj Nalimoothoo aurait tué son épouse car il la soupçonnait d'infidélité

Suraj Nalimoothoo, qui est accusé d'avoir tué son épouse, Priscilla Vencanah, a participé à une reconstitution des faits, le mardi 31 décembre. Il a été conduit sur la scène de crime à Stanley. Il est revenu sur les événements fatidiques et a expliqué aux policiers de la Major Crime Investigation Team qu'il avait commis l'irréparable à la suite d'une énième dispute avec son épouse, Pricilla Vencanah, 47 ans, qu'il soupçonnait d'infidélité. Il a raconté qu'il surveillait son épouse de près et qu'il n'était pas satisfait des explications de cette dernière. Dans un accès de colère, il avait empoigné un couteau l'avait agressée mortellement.

C'est le père de la victime qui a fait la découverte macabre dans son garage, aux petites heures du matin du 24 décembre dernier. Selon les proches de Pricilla Vencanah, cette dernière était sous l'emprise d'un homme possessif et jaloux. Depuis son mariage avec Suraj Nalimoothoo, Pricilla Vencanah n'était plus libre de ses mouvements. Elle, qui était très pieuse, ne pouvait même plus se rendre à l'église. D'après sa famille, son mari avait même confisqué son portable. Elle avait dû emprunter le téléphone d'une personne pour souhaiter un joyeux anniversaire à une de ses nièces.

Suraj Nalimoothoo n'est pas un inconnu des services de police. Son mode opératoire serait de faire chanter des personnes par le biais de photos compromettantes envoyées à partir de son cellulaire. L'habitant de St-Pierre a été arrêté, le 26 décembre dernier, sous une accusation de meurtre au domicile de sa soeur à Montagne-Blanche.

Dans le passé, il avait été interpellé après avoir diffusé des photos intimes de Simla Kistnen, veuve de Sooprama- nien Kistnen, ancien agent du Mouvement socialiste militant (MSM) dans la circonscription no 8 (Quartier-Militaire- Moka) et dont le meurtre n'a toujours pas été élucidé. Le nom de Suraj Nalimoothoo est également cité dans l'affidavit explosif de Vishal Shibchurn, déposé depuis la prison de Phoenix, le 31 juillet dernier. Dans ce document, Shibchurn affirme que Rs 25 millions avaient été promises pour l'assassinat de Soopramanien Kistnen. Selon cet affidavit, Suraj Nalimoothoo aurait transféré des photos in- décentes de Simla Kistnen sur son téléphone portable qu'il aurait ensuite envoyées au frère d'un ministre. Ces photos ont par la suite été publiées sur la page Facebook MSM Sun Power.