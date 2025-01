Sénégal: Keur Massar - Saisie de produits pharmaceutiques illicites

Quatre suspects ont été arrêtés mercredi, dans la banlieue dakaroise, à l'issue d'une grande opération de saisie de produits pharmaceutiques illicites menée par la gendarmerie.

La brigade territoriale de gendarmerie de Keur Massar, dans la banlieue dakaroise, a mené une opération d'envergure entre mardi et mercredi, en collaboration avec l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP). Ce qui a conduit à l'arrestation de quatre individus et à la saisie d'une importante quantité de produits pharmaceutiques illégalement commercialisés, a appris APA jeudi.

Selon le communiqué de la gendarmerie, l'enquête a été déclenchée suite à un renseignement signalant l'implication présumée d'une entreprise dénommée Plazza Cosmétiques, basée à la cité Mame Dior de Keur Massar, dans la vente non autorisée de compléments alimentaires et de produits de santé. Les investigations ont révélé que cette entreprise opérait également dans d'autres quartiers de Dakar, notamment à Ngor, aux HLM et aux Parcelles Assainies.

Sur instructions du procureur de la République, une opération de saisie a été lancée le 8 janvier, mobilisant les agents de la brigade de recherches de Keur Massar et de l'ARP. Des descentes effectuées dans les différents points de vente ont permis de mettre la main sur une quantité importante de produits pharmaceutiques non homologués.

« Quatre (04) personnes ont été interpellées et gardées à vue pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, détention et commercialisation de produits de santé sans autorisation et publicité illégale de produits de santé », a précisé le texte.