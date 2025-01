Sénégal: Dénomination des agences de la Vdn et de Pikine Guédiawaye - La Caisse de sécurité sociale rend hommage à Mansour Cama et Mademba Sock

L'agence de la Caisse sécurité sociale de la Vdn porte désormais le nom de feu Mansour Cama. La cérémonie de dénomination s'est tenue mardi dernier en présence du Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall.

Le Conseil d'Administration de la Caisse de Sécurité Sociale a annoncé mardi dernier la dénomination de deux de ses agences en hommage à Mademba Sock ancien Président du Conseil d'Administration de la CSS, pour celle de Pikine-Guédiawaye et Mansour Cama, ancien Président de la CNES pour l'agence de la (Vdn), deux figures emblematiques du monde du travail arrachées à notre affection.

Pour les organisateurs, ces deux personnalités ont marqué de manière indélébile le secteur de la protection sociale, en y apportant un engagement sans faille et un dévouement exemplaire. Un engagement qui fera dire au nouveau Président du conseil d'Administration, Elimane Diouf : « en prenant cette décision, vous avez démontrer une fois de plus votre engagement à honorer ceux qui ont façonné notre histoire » a-t-il déclaré à l'endroit du monde du travail. Et d'ajouter : « ce geste symbolique, représente non seulement votre gratitude envers les défenseurs de la cause sociale mais témoigne aussi de votre engagement inébranlable et également de notre volonté de préserver et de transmettre l'héritage aux générations futures ».

Pour le ministre Abass Fall, venu présider la cérémonie de dénomination, il est essentiel, de connaitre le travail effectué par ceux qui nous ont précédé, afin de pouvoir poursuivre ce qu'ils ont entrepris.

« Ces plaques que vous inscrivez sur les murs de ces deux agences vont désormais raviver ces souvenirs évoqués et tant bien d'autres, et nous rappeler les hommes et les militants engagés qu'ils ont été. Ce qui, sans nul doute, contribuera à assurer à leur mémoire une pérennité certaine », a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « je profite donc de cette cérémonie pour exhorter tous les acteurs du monde du travail à quelques stations qu'ils se trouvent, à s'inspirer du parcours de ces deux grands hommes en faisant preuve d'abnégation, de détermination et à donner le meilleur d'eux-mêmes ».