Sénégal: Saint-Louis - Projet d'amélioration des performances du système éducatif (PAPSE) : 145 daaras, 122 éligibles et seuls 27 daaras ont été retenus

Les responsables de la Cellule de Suivi et Évaluation du Projet d'Amélioration des Performances du Système Éducatif (PAPSE) ont procédé hier, mercredi 8 janvier, à l'identification, par le biais d'un tirage, des daaras devant bénéficier de l'appui et de l'accompagnement de l'État. Dans la région de Saint-Louis, sur les 145 daaras qui avaient déposé leurs demandes, 122 ont été retenus pour avoir respecté les critères de sélection. Au finish le quota de la région s'élève à 27 daaras qui sont répartis dans les 05 Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF) que compte l'Académie de Saint-Louis.

« Cette rencontre clôture un processus assez long qui a débuté en 2023 avec le dépôt de candidatures des daaras au niveau de l'ensemble des IEF du Sénégal. On a eu à faire des visites de sites au niveau de ces daaras. Présentement, on est dans la phase de sélection des daaras qui clôture le processus de sélection des daaras du PAPSE », a déclaré Cheikh Bamba Guèye, chargé du suivi-évaluation du projet PAPSE.

Sur les 27 daaras retenus, l'IEF de Dagana en a 13 ; les IEF de Pété et Saint-Louis Commune en ont chacune 04 et 03 pour les IEF de Podor et Saint-Louis Département.

Il a rappelé les quatre critères retenus de manière consensuelle pour la sélection des daaras. « Le premier critère c'est que le Borom daara soit de nationalité sénégalaise ; ensuite il faut que le daara existe physiquement dans le territoire national ; que le daara dispose d'un local qui peut faire au moins 30m2 et qu'il y ait des talibés qui ne fréquentent pas une école élémentaire », a-t-il expliqué.

Cela s'inscrit dans le cadre d'un partenariat axé sur les résultats avec les écoles coraniques et d'un appui aux voies alternatives à l'éducation. Il est prévu dans ce projet le recrutement de 1127 prestataires de services pour dispenser les enseignements en français et en mathématiques ; la mise en place de cantines scolaires pour la prise en charge alimentaire des « ndongo daara »; un suivi régulier des « ndongo daara » sur le plan sanitaire ; une subvention annuelle aux « borom daara »; une dotation de manuels et de fournitures scolaires aux « ndongo daara ».

Ce projet PAPSE a pour slogan : « investir dans les daaras, c'est construire l'avenir de notre pays ».