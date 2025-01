Sénégal: Doublement sanctionne pour des scènes de violences - Le Jaraaf traque les pseudo-supporters

Sur la sellette et doublement sanctionné par la CAF et ensuite par Ligue pro pour les scènes de violences engendrées par ses supporters, le Jaraaf veut endiguer le mal qui va à l'encontre de sa philosophie et qui entame sa bonne marche. Ce qui passe, selon Pape Mor Lô vice-président du club « Vert Blanc », par une opération d'identification et la réorganisation de son comité de supporters.

Sanctionné en l'espace d'une semaine par la CAF et ensuite, par la Ligue pro, le Jaraaf compter insuffler une nouvelle discipline au sein de supporters au centre des scènes de violences dans les stades. En réponse, le club de la Médina a décidé de procéder à une opération d'identification et une réorganisation de son comité de supporters.

« Le comité de supporters, à travers des réunions qui sont initiées avec le président du club Cheikh Seck, a demandé à identifier les supporters du Jaraaf. Que tous ceux qui sont des groupes d'animation soient identifiées. Il ne faut pas donner à n'importe qui de s'identifier du Jaraaf de venir semer des troubles préjudiciables au club », a annoncé Pape Momar Lo.

Le vice-président du club estime que cette nouvelle vague supporters qui est à l'origine de certains agissements n'a aucune compréhension ni de la philosophie du club, ni de son histoire.

« Certains supporters qui sont à l'origine des scènes de violences ne sont pas supporters du Jaraaf. Il faut que l'on soit extrêmement précis. Ces supporters sont connus à travers le comité de supporters qui sont issus de différentes sections au niveau national. Il y a depuis quelques temps une vague de supporters très jeunes, entre 15 et 25 ans, devenus des férus du Jaraaf qui habitent Dakar, Médina, Gueule tapée, Sicap et qui, malheureusement, n'ont pas encore saisi la philosophie et l'histoire du club. Il faut donc endiguer ce fléau qui commence à ternir son image », explique-t-il.

Après avoir été sanctionné par la Confédération africaine de football (CAF) de quatre matchs à huis clos en compétitions interafricaines, le club « Vert et Blanc » dont deux avec sursis, le club du Président Cheikh Tidiane Seck s'est fait condamné une nouvelle fois ce mardi 7 janvier par la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

Le club de la Médina a été condamné à disputer deux matchs à huis clos, dont un avec sursis, en plus d'une amende de 500 000 F CFA à régler avant sa prochaine rencontre.

Une sanction qui fait suite au «comportement inconvenant» de ses supporters, qui ont jeté des pierres aux 70e et 73e minutes du match opposant l'US Gorée au Jaraaf. Une rencontre comptant pour la 9eme journée de Ligue 1 et soldée par une défaite du Jaraaf face à l'US Gorée. (2-0).