Nigeria: Huit soldats tués dans une attaque de Boko Haram contre une base militaire

Au Nigeria, le président Bola Tinubu a salué dans un communiqué la bravoure des huit soldats nigérians tués dans une attaque de Boko Haram le 4 janvier, dans l'état de Borno. Les jihadistes de l'État Islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont pris d'assaut et incendié une base située à Sabon Gari, dans le district de Damboa, dans le nord est du Nigeria. 34 jihadistes ont été tués dans la riposte aérienne.

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a ordonné qu'une « enquête approfondie » soit conduite après la mort de huit soldats dans une attaque menée par les jihadistes de l'Iswap, l'État Islamique en Afrique de l'Ouest, dans le nord-est du pays, le 4 janvier dernier.

À l'aube, ceux-ci ont pris d'assaut la base militaire de Sabon Gari, à Damboa, à bord de camions et de motos, avant d'engager un « combat acharné » contre les soldats nigérians, qui ont été forcés de les laisser entrer dans l'enceinte militaire. Celle-ci a été entièrement incendiée, plusieurs véhicules ont également été détruits et les assaillants ont mis la main sur d'importantes réserves d'armes et de munitions.

Selon l'armée, les avions de chasse déployés depuis la capitale régionale de Maiduguri, à une centaine de kilomètres de là, ont permis de frapper les jihadistes alors qu'ils battaient en retraite. « 34 terroristes ont été tués, 23 AK 47 ont pu être récupérés - et quelque 200 cartouches » ont fait savoir les forces de défense nigérianes.

« L'intervention rapide et efficace » de l'armée de l'air a été saluée par le président Bola Tinubu ce jeudi. Le chef de l'État a demandé à l'armée d'agir « de manière pro active » et de « faire la guerre aux bandits et aux terroristes » jusqu'au « coeur de leur camp ».