Afrique: Francophonie - Le Congo abritera la Conférence de l'Assemblée parlementaire

La République du Congo abritera, en avril prochain, les travaux de la 16e conférence des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a invité le 9 janvier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An, les députés à se mobiliser pour la réussite de la conférence tant convoitée. « Mobilisons-nous à réussir l'organisation, en avril 2025, de la 16e conférence des présidents de sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, région Afrique, qui aura lieu dans notre pays. C'est un moment où le pays devra être à la hauteur de son hospitalité légendaire. La renommée du président Denis Sassou N'Guesso a été de beaucoup pour obtenir la tenue chez nous de cette conférence très enviée par nature qui devrait se tenir dans un autre pays d'Afrique », a-t-il rappelé.

Parlant des perspectives de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba est revenu sur l'un des paragraphes du chef de l'Etat à l'occasion de son message de voeux de Nouvel An : « En 2025, il s'agira de fortifier les avancées enregistrées en 2024. Un tel pari, qui est à notre portée, ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. » Selon lui, cette orientation trace la feuille de route qui doit fonder l'action des députés en 2025. « Nous allons nous y conformer avec ardeur et au travers d'une mobilisation de tous les instants. Ainsi donc, il nous revient de poursuivre notre rôle de législateur en toute indépendance, en même temps que nous devons veiller à l'équilibre des pouvoirs, en symbiose avec les autres institutions, en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le progrès », a-t-il déclaré. Il a appelé les élus du peuple à jouer leur rôle de premier plan aux côtés de l'exécutif, afin d'apporter des réponses idoines aux besoins de la population.

Selon lui, l'Assemblée nationale doit rester une chambre de débats éclairés, de sages décisions tournées vers l'avenir du pays, en concordance avec le projet de société du président de la République, clé de voûte de leur système. « De même, notre chambre gagnerait à finaliser les réformes engagées dans le cadre de la modernisation du secrétariat général, sans oublier que le renforcement des capacités des députés et du personnel reste la priorité des priorités. La digitalisation de nos systèmes doit connaître son année de gloire », a-t-il poursuivi.

Une riche production législative en 2024

Quant à 2025, Isidore Mvouba a indiqué qu'il s'agit d'une année de fortes attentes et de challenges de taille, avec son lot d'incertitudes dans un monde chahuté. Le monde actuel évolue, a-t-il dit, à une vitesse exponentielle demandant que le Congo s'arrime au vent de la modernité, notamment l'intelligence artificielle. « C'est un saut dans l'inconnu que nous ferons... Tous ensemble, poursuivons notre marche en avant avec dévouement, esprit de responsabilité, unité et solidarité, pour un Congo plus fort et plus inclusif. Mutualisons nos efforts, gardons notre flamme de l'espoir et de l'espérance allumée, en dépit de la conjoncture plus ou moins morose, combattons sans répit les marchands d'illusions, et éloignons-nous de la cécité politique qui souvent, avance masquée », a-t-il laissé entendre.

S'agissant du bilan de l'année écoulée, il a rappelé que 2024 a enrichi les annales de l'Histoire du pays, car elle de l'Assemblée nationale a connu une riche production législative et des succès francs, sur le chemin de la démocratie et du parlementarisme.« Ensemble, nous avons pris des décisions d'importance, débattu des enjeux fondamentaux de notre nation et veillé à promouvoir les principes de justice, de transparence et de développement durable. Nous avons fait preuve de professionnalisme, d'abnégation, d'engagement, dans notre mission de faiseurs de lois et de contrôleurs de l'action gouvernementale », a-t-il indiqué.

Au travers des lois adoptées, des réformes initiées et des débats organisés, la représentation nationale a contribué, d'après Isidore Mvouba, au développement du pays, à l'amélioration du quotidien des concitoyens, à l'efficience et à l'efficacité de la chambre des députés. « Je salue ici, de manière solennelle, l'implication de chacun d'entre vous, ainsi que la résilience dont vous avez fait preuve au cours de l'année 2024. Nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas au bout du chemin, car les défis qui se dressent devant nous sont multiples, les aspirations de notre peuple, grandes, et les attentes, nombreuses », a-t-il conclu.

Notons que sur les 63 affaires reçues à l'Assemblée nationale, 55 ont été examinées et adoptées, parmi lesquelles des propositions de lois.