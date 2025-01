communiqué de presse

Du 17 au 19 janvier prochain, se déroulera l'événement caritatif Stream for Humanity sur Twitch. Organisé par le créateur de contenu AmineMaTue, ce marathon de streaming de 48 heures a pour objectif de collecter des fonds au profit de Médecins Sans Frontières (MSF), en soutien aux populations du Soudan, de la République Démocratique du Congo (RDC), du Liban et de la Palestine.

Un évènement en soutien aux victimes de conflits

Lors de l'événement Stream for Humanity, plus d'une vingtaine de streamers seront mobilisés pour collecter des dons en soutien aux victimes de conflits en RDC, en Palestine, au Liban et au Soudan. Les fonds collectés seront reversés à Médecins Sans Frontières, association humanitaire fournissant des soins et une aide d'urgence dans ces quatre pays, où les besoins humanitaires sont considérables.

« Chaque don permet à MSF d'agir en toute indépendance auprès des populations dont la santé est menacée au coeur de ces pays en crise. », explique Aurélie Dumont, Directrice de la collecte de fonds privés de MSF. « Au nom de Médecins Sans Frontières, nous tenons à remercier Amine et cette équipe de streamers pour le soutien précieux qu'ils nous apportent à travers leur engagement. »

Un casting d'envergure

Stream for Humanity réunira plus d'une vingtaine de créateurs de contenu d'envergure, qui streameront du vendredi 17 janvier à 18h au dimanche 19 janvier à 22h. Les spectateurs pourront participer à cette initiative solidaire en faisant des dons aux streamers participants. Parmi eux : AmineMaTue, porteur de l'évènement, mais aussi Squeezie, Michou, Inoxtag, Gotaga, Maghla et d'autres.

« Nous sommes ravis que cet événement permette de mettre en lumière des crises particulièrement aigues et négligées, notamment au Soudan, où sévit une famine causée par la guerre qui dure depuis près de deux ans, et en RDC, où près d'un million de personnes ont été déplacées par les combats et survivent dans des camps surpeuplés, insalubres et dangereux, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture et aux soins », déclare Isabelle Defourny, présidente de MSF. « A Gaza, nos équipes interviennent depuis plus de vingt ans, et continuent de porter assistance à une population victime d'une guerre totale, bombardée, déplacée de force et privée de soins depuis 15 mois. Au Liban, MSF continue d'apporter une assistance, notamment en santé mentale, aux personnes forcées de se déplacer à cause des bombardements. »

À propos d'AmineMaTue et des streamers

Amine, plus connu sous le pseudonyme AmineMaTue, est un streamer français renommé qui a marqué l'histoire de Twitch en France en établissant un record de viewers lors de son événement Eleven All Stars organisé au Stade Jean Bouin en novembre 2022.

Ses diffusions « Just Chatting » sur Twitch ont trouvé un écho auprès d'un large public. En dehors de ses activités de streaming, Amine démontre un engagement envers des causes caritatives, comme en témoigne la vente aux enchères qu'il a organisée en octobre 2023, récoltant plus de 106 000 € pour l'association Seed Charity. Son parcours illustre l'impact et l'influence que les créateurs de contenu peuvent avoir dans le monde numérique.

En 2022, afin de disposer d'un socle adapté à la création d'évènements d'envergure, il crée ACE, sa société de production audiovisuelle.

Il sera accompagné de Billy, Pfut, Inoxtag, Maghla, Zwave, Gotaga, Kameto, Locklear, Joel, Ava Mind, Michou, Trixy, Terracid, Grimkujow, Baghera, Doigby, Zack Nani, Minos, Arkunir, Etoiles, Tatiana, Squeezie, Loly, Yannou, KennyStream.

Informations pratiques

Date : Du vendredi 17 décembre à 18h au dimanche 19 décembre à 22h

Diffusion : Sur la chaîne Twitch d'AmineMaTue et de tous les streamers participants