Gabon: Présentation des vœux des Forces de Défense et de Sécurité nationale au Président de la Transition

En ce jeudi 9 janvier 2025, les Forces de Défense et de Sécurité Nationale du Gabon se ont présenté leurs voeux au Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Cet événement solennel, hautement symbolique, s'inscrit dans la tradition républicaine et reflète l'engagement des forces armées envers la stabilité et la paix au Gabon.

Un moment de communion et de réflexion

Devant un parterre de hauts gradés, officiers et membres des corps armés, le Président de la Transition a reçu des messages de soutien et d'encouragement pour les efforts entrepris depuis son investiture en 2023. Le porte-parole des Forces de Défense et de Sécurité a exprimé leur détermination à rester des piliers de la République, garants de l'ordre et de la sécurité, dans un contexte de transition politique marqué par des défis majeurs.

Discours du Président de la Transition

Dans sa réponse, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a salué l'engagement des Forces de Défense et de Sécurité pour le maintien de la cohésion nationale. Il a rappelé que la transition politique en cours repose sur des principes de transparence, de justice et de renforcement des institutions.

« Votre loyauté et votre professionnalisme sont essentiels pour garantir la sécurité de nos concitoyens et la souveraineté de notre nation. Ensemble, nous construirons un Gabon où règne la paix et la prospérité », a déclaré le Président de la Transition.

Les défis sécuritaires au coeur des priorités

Lors de cette cérémonie, les défis liés à la sécurité nationale ont également été évoqués. Le Président a réaffirmé son engagement à moderniser les forces armées, à renforcer la formation des agents et à promouvoir un dialogue constructif entre les différentes composantes de la société gabonaise.

Perspectives pour 2025

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte où le Gabon cherche à asseoir une stabilité durable après des périodes d'incertitude. Les Forces de Défense et de Sécurité ont renouvelé leur engagement à accompagner les autorités de transition dans la mise en oeuvre des réformes politiques, économiques et sociales nécessaires à l'avenir du pays.

La cérémonie s'est achevée par un moment de convivialité, marquant le début d'une nouvelle année placée sous le signe de la coopération et de la résilience. Les regards sont désormais tournés vers les actions à venir pour garantir une transition réussie et préparer les bases d'un Gabon prospère.