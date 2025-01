Angola: Les députés défendent l'interdiction de la vente d'alcool dans les cimetières

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale ont défendu jeudi, à Luanda, la nécessité d'inclure dans la loi l'interdiction de la vente et de la consommation de boissons alcoolisées à moins de 500 mètres des églises, des foyers d'accueil et des cimetières.

Les parlementaires ont exprimé cette position lors de la première séance de discussion et d'approbation de la proposition de loi sur le régime spécial pour la disponibilité et la consommation de boissons alcoolisées, qui interdit la vente de ces boissons à moins de 300 mètres des hôpitaux, des institutions militaires, policières et éducatives.

Par ailleurs, les députés suggèrent également d'étendre l'interdiction actuelle de 8h à 18h à 21h dans les établissements d'enseignement et, pour les autres institutions, que l'interdiction soit en vigueur 24 heures par jour.

Parmi les principales contributions, on peut citer la redéfinition du nom du projet de loi en « Loi spéciale sur la commercialisation et la consommation de boissons alcoolisées », ainsi que l'extension du périmètre de 300 à 500 mètres des institutions susmentionnées.

Les députés ont également défendu la nécessité pour la loi de sanctionner les vendeurs et les consommateurs dans les périmètres interdits, à l'exception des grandes zones commerciales, des organisations touristiques et des activités occasionnelles, ainsi que de renforcer l'efficacité du contrôle, sans porter atteinte à la liberté des citoyens et des commerçants.