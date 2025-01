Angola: Tenue d'une Conférence nationale sur le fonctionnement de l'administration publique

Luanda — Le fonctionnement de l'administration publique angolaise sera l'un des principaux thèmes de la Conférence nationale sur la bonne gouvernance, qui aura lieu les 15 et 16 janvier, à Luanda, sous les auspices de l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE).

L'événement, qui réunira des gestionnaires publics, des spécialistes en administration, des universitaires et des diplomates, au Centre de Conventions de Talatona, vise à améliorer la performance des fonctionnaires et à évaluer le niveau d'organisation et de performance des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, de 1975 à ce jour.

Selon l'inspecteur général adjoint de l'IGAE, Venceslau Canjongo, il est opportun de mettre ce sujet en débat, d'alerter et de sensibiliser les fonctionnaires et agents administratifs à la nécessité d'une plus grande rigueur et discipline dans leurs actions, sous peine de responsabilité pénale ou civile.

Le responsable, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse jeudi, a souligné que l'événement permettra également de réfléchir sur la transparence, l'éthique et l'intégrité, comme valeurs fondamentales de l'État démocratique et de droit.

En outre, Venceslau Canjongo a déclaré que l'événement favoriserait également un meilleur alignement dans la matérialisation de la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption, de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que de la Charte africaine de la démocratie, des Élections et de la gouvernance.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébrée le 11 novembre de cette année, sous la devise « Préserver et valoriser les acquis obtenus, en construisant un avenir meilleur ».