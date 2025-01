Port Soudan — Le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré jeudi une délégation du Comité d'État pour la mobilisation et la résistance populaire dans l'État du Kordofan du Sud.

Le brigadier (retraité) Cheikh Al-Faki Bush, président du Comité, a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le président du Conseil de souveraineté de la situation générale dans l'État du Kordofan du Sud, en particulier de la situation sécuritaire et humanitaire et des menaces que face l'État, notant que la réunion a abordé le rôle de la Résistance Populaire dans l'État et son soutien aux forces armées pour vaincre la milice rebelle terroriste et la préservation des acquis du pays, la sécurisation des villes et l'arrêt de l'expansion et activité du mouvement populaire et des milices rebelles.

Il a souligné que la réunion a mis l'accent sur la nécessité de réaliser le développement souhaité et de fournir les services nécessaires aux citoyens, notant que le président du Conseil de souveraineté a salué la détermination des citoyens de l'État face à ces défis.

Il a souligné son soutien à toutes les questions d'État et à la fourniture de services de base aux citoyens.

Le chef du comité a déclaré : « Nous avons confirmé au commandant en chef que la Résistance Populaire dans l'État constituera un soutien solide aux forces armées alors qu'elles mènent la bataille de la dignité et de la fierté pour mettre fin à la rébellion de la milice terroriste. et l'éliminer."