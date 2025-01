Afrique de l'Est: L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie - Nous appelons les pays voisins à cesser de transmettre le soutien à destination de la milice FSR

Addis-Abeba — L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Al-Zain Ibrahim a appelé les pays voisins du Soudan qui contribuent à transmettre un soutien militaire et logistique à la milice de soutien rapide, et il a exigé des pays « sans mentionner de détails » de ne pas faciliter l'accès du Soutien à travers ses différents aéroports à la milice Forces de Soutien Rapide-FSR.

C'est ce qui est ressorti d'une conférence de presse tenue jeudi, à Addis-Abeba où M.Al-Zain a souligné que la déclaration du gouvernement américain d'hier, qui a condamné les violations de FSR, est considérée comme la première déclaration explicite abordant les violations de FSR, bien que les violations des Forces de Soutien Rapide aient été claires et condamnées par de nombreuses communautés et organisations internationales.

L'ambassadeur a décrit la guerre menée par FSR au Soudan le 15 avril 2023, qui, selon lui, s'est transformée en rébellion et a ciblé tout le Soudan, y compris les citoyens et les institutions, la décrivant comme un coup d'État contre les forces armées, le pays et le citoyen, ce qui a conduit à la destruction des infrastructures du pays et au déplacement de nombreux citoyens.

Selon l'Ambassadeur Al-Zain, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison de la guerre a été estimé à 12 millions de Soudanais qui ont été déplacés de leurs zones, contrôlées par FSR, et ont trouvé refuge dans des zones contrôlées par l'armée soudanaise.

Concernant le retour du Soudan au sein de l'Union africaine, il a confirmé que l'Union africaine n'a pas encore envoyé de message, à l'exception de la circulaire diffusée à tous les pays participants, qui est un protocole suivi auparavant, ce qui explique la non-participation du Soudan au prochain sommet, il a confirmé que cela aurait pu permettre aux autorités concernées par l'agriculture , l'homme, la santé et l'alimentation d'être participatives, car ce sont des comités techniques concernés par l'être humain de l'Afrique, et le Soudan est l'un des fondateurs de l'Union africaine.

En ce qui concerne la manière de concilier la soumission de ses documents au président de la Commission de l'Union africaine alors que l'adhésion du Soudan a été gelée, il a confirmé : « Oui, cela peut soulever plusieurs questions, mais l'activité du Soudan a été suspendue, et non son adhésion annulée, et cela « C'est dû aux événements que traverse le pays, et le Soudan est l'un des pays fondateurs de l'Union africaine depuis la première génération. »