Congo-Brazzaville: Institutions muséales - Le musée d'Alexandrie s'apprête à abriter un grand colloque culturel

L'annonce a été faite au cours d'une réunion par visioconférence à laquelle ont pris part la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa; la présidente du musée d'Alexandrie, Marwan El Sahel; et l'ambassadrice de la République arabe d'Egypte en République du Congo, Imane Samy Yakout.

Les échanges entre les trois personnalités ont porté sur les préparatifs d'un grand colloque sur la culture dont la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, est invitée à prendre part afin de partager l'expérience de la structure qu'elle a l'insigne honneur de diriger. « C'est un bonheur de pouvoir échanger avec vous, en attendant de vous rencontrer physiquement et vous souhaiter un plus grand succès pour la bibliothèque d'Alexandrie car Alexandrie, pour nous, c'est toute une histoire. Je me porterai plus sur une dotation parce qu'actuellement, ce n'est pas toujours évident de trouver le financement qu'il faut pour acheter les ouvrages », a déclaré Bélinda Ayessa.

En effet, le musée mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a besoin de l'accompagnement des pays qui ont une grande expérience sur la gestion des musées pour augmenter sa visibilité partout dans le monde, et la République arabe d'Egypte, reconnue mondialement comme une grande civilisation, figure parmi les pays qui veulent accompagner le mémorial Pierre- Savorgnan-de-Brazza dans cette expérience, d'où la tenue de cette réunion par visioconférence entre ces trois personnalités.

Les intervenantes ont également abordé les questions de formation des bibliothécaires et des cinéastes qui travailleront dans les futures bibliothèques et cinémathèques qui feront bientôt partie des sessions de ce complexe historique et culturel. « J'ai déjà rédigé ma thèse de doctorat et j'ai publié un livre sur la cinémathèque égyptienne, je peux vous soutenir comme vous le souhaiter », a indiqué la présidente du musée d'Alexandrie, Marwan El Sahel.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a apprécié la promesse à sa juste valeur. « C'est une bouffée d'oxygène que vous êtes en train de nous apporter, parce que la cinémathèque va être mise en place ce mois-ci, c'est un don de la République bolivarienne du Venezuela », a-t-elle souligné.

A signaler que les responsables des institutions administratives et culturelles égyptiennes souhaitent collaborer avec le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour approfondir les relations entre le musée d'Alexandrie en Egypte et le haut lieu de la culture congolaise, à savoir le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Notons que le musée national d'Alexandrie est un musée archéologique égyptien inauguré le 31 décembre 2003 par le président Hosni Moubarak et installé dans un ancien palais de style italien restauré qui abrita le consulat des Etats-Unis. Il résume toute l'histoire de la ville sur trois étages de cet ancien palais aujourd'hui restauré.