Angola: Le ministre souligne l'engagement du PR envers la culture nationale

Huambo (Angola) — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a souligné, mercredi, à Huambo, l'engagement du Président de la République, João Lourenço, envers la culture nationale et ses faiseurs.

Le gouvernant s'exprimait devant l'homme d'État angolais lors de l'acte principal des célébrations de la Journée de la Culture Nationale, commémorée mercredi, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance Nationale, proclamée le 11 novembre 1975.

A l'occasion, le ministre a remercié le Président d'avoir autorisé la mise en oeuvre de projets liés à la récupération et à la construction de différents types d'équipements destinés au développement de la culture.

Il a rappelé qu'en janvier 2024, le Président de la République, João Lourenço, a inauguré le Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », en présence de son patron, l'écrivain Manuel Rui, fils de la ville de Huambo et compositeur des paroles de l'hymne national.

Filipe Zau a souligné que, cette année, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance, le chef de l'État a non seulement autorisé la célébration de la Journée de la Culture Nationale au Centre culturel « Manuel Rui Monteiro », dans la ville de Huambo, mais a également accepté l'invitation d'être présent à l'événement.

Cependant, il a dit que les préoccupations incluent, entre autres, la professionnalisation des artistes, à travers la valorisation indispensable des industries culturelles et créatives, compte tenu de leur contribution à l'employabilité ou au soutien social et à la diversification de l'économie, surtout, à travers l'action entrepreneuriale des producteurs culturels.

Il a considéré l'enseignement des arts, dans le contexte d'une éducation multiforme qui contribue à l'inclusion des valeurs esthétiques, éthiques et de coexistence pacifique, en regardant la diplomatie culturelle comme une stratégie de promotion de la culture à l'étranger.

Il a affirmé que sans culture il n'y a pas de développement, étant donné que les personnes sont nécessairement insérées dans des contextes culturels spécifiques, parallèlement à l'activité professionnelle, car l'éducation à la citoyenneté est l'un des objectifs de l'éducation intégrale.

« À l'ère de la connaissance et des changements rapides qui, de nos jours, se produisent à une vitesse étonnante, la culture devra et doit, dans notre compréhension, être également considérée comme un facteur de progrès économique et social et non comme un simple loisir », a-t-il indiqué.

Il a expliqué que, grâce à la défense du patrimoine, la culture devient le fondement de l'identité et de la conscience, d'où sa mise en oeuvre indissociable à tous les niveaux du système éducatif.

Il a ajouté que grâce aux industries culturelles et créatives, la culture devient un facteur de progrès économique ou contribue à l'employabilité et au produit national, un fait qui la rend indissociable du tourisme culturel et de l'environnement, à travers le concept de durabilité des biens culturels et naturels.