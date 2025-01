Maroc: Des experts US s'informent à Rabat de l'expérience marocaine en matière juridique et judiciaire

Rabat — Le système judiciaire et juridique marocain a été au centre d'une rencontre, jeudi à Rabat, entre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et une délégation américaine composée d'experts, de praticiens du droit et d'académiciens.

Lors de cette rencontre, les membres de la délégation ont suivi un exposé du directeur des affaires civiles et des professions juridiques et judiciaires au ministère Rachid Ouadifi, dans lequel il a mis en avant les évolutions juridiques réalisées au Maroc, ainsi que l'organisation judiciaire du Royaume et le cadre juridique de l'arbitrage et de la médiation.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur de la formation juridique continue à l'Université de Missouri-Kansas City, Daniel J. McCarroll, a souligné l'importance de cette rencontre qui permet aux juristes américains de s'informer de l'expérience marocaine, en particulier dans le domaine du droit des affaires.

M. McCarroll a, par ailleurs, salué les réformes "pionnières" entreprises par le Royaume au niveau du système juridique et judiciaire, faisant savoir que les praticiens et chercheurs aux États-Unis accordent un intérêt particulier à l'expérience marocaine en la matière.

De son côté, M. Ouahbi s'est félicité des relations distinguées liant le Maroc aux États-Unis, passant en revue les évolutions majeures de la législation marocaine, ainsi que les chantiers de réforme, initiés sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans le cadre de sa visite au Maroc, la délégation américaine avait effectué une visite à la Cour d'Appel de Rabat, en vue de s'informer sur le fonctionnement et l'organisation de la Cour, ainsi que sur les spécificités du système judiciaire marocain et ses pratiques dans différents domaines.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation académique intitulé "Droit des affaires au Maroc, en Espagne et en Europe", organisé par la Faculté de droit relevant de l'Université de Missouri Kansas City, le Barreau de l'État de Virginie-Occidentale, et l'Université du Missouri à Saint-Louis, l'objectif étant d'élargir les horizons des échanges scientifiques et professionnels entre le Maroc et les États-Unis, de renforcer les compétences juridiques et judiciaires des praticiens des deux pays, et de contribuer au développement des systèmes juridiques et à la consolidation de l'État de droit.

Ce programme de formation continue de 18 jours est réparti entre le Maroc et l'Espagne. Il comprend des visites aux villes de Marrakech, Rabat et Tanger, afin de découvrir des modèles dans le domaine du droit des affaires à travers des rencontres, des conférences et des présentations sur plusieurs aspects relatifs à cette discipline.